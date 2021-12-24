Вакцина от COVID-19 для подростков поступила в гражданский оборот

24 декабря 2021 в 20:53 Размер текста - 17 +

Вакцина «Спутник М» была произведена Центром им. Гамалеи Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Две партии вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет поступили в гражданский оборот. Это следует из данных реестра Росздравнадзора. Согласно данным Росздравнадзора, 24 декабря в оборот выпущены две партии вакцины «Спутник М». Их произвел Центр имени Гамалеи. Отмечается, что вакцина будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина была зарегистрирована Минздравом РФ 24 ноября. Ранее во Всемирной организации здравоохранения порекомендовали не проводить повсеместную вакцинацию подростков, пишет RT. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация подростков в РФ начнется до конца 2021 года, отмечает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Две партии вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет поступили в гражданский оборот. Это следует из данных реестра Росздравнадзора. Согласно данным Росздравнадзора, 24 декабря в оборот выпущены две партии вакцины «Спутник М». Их произвел Центр имени Гамалеи. Отмечается, что вакцина будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина была зарегистрирована Минздравом РФ 24 ноября. Ранее во Всемирной организации здравоохранения порекомендовали не проводить повсеместную вакцинацию подростков, пишет RT. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация подростков в РФ начнется до конца 2021 года, отмечает «Национальная служба новостей».