Вакцина от COVID-19 для подростков поступила в гражданский оборот

Две партии вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет поступили в гражданский оборот. Это следует из данных реестра Росздравнадзора.
Согласно данным Росздравнадзора, 24 декабря в оборот выпущены две партии вакцины «Спутник М». Их произвел Центр имени Гамалеи.
Отмечается, что вакцина будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина была зарегистрирована Минздравом РФ 24 ноября.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения порекомендовали не проводить повсеместную вакцинацию подростков, пишет RT. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация подростков в РФ начнется до конца 2021 года, отмечает «Национальная служба новостей».
Две партии вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет поступили в гражданский оборот. Это следует из данных реестра Росздравнадзора. Согласно данным Росздравнадзора, 24 декабря в оборот выпущены две партии вакцины «Спутник М». Их произвел Центр имени Гамалеи. Отмечается, что вакцина будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина была зарегистрирована Минздравом РФ 24 ноября. Ранее во Всемирной организации здравоохранения порекомендовали не проводить повсеместную вакцинацию подростков, пишет RT. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация подростков в РФ начнется до конца 2021 года, отмечает «Национальная служба новостей».