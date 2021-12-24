Президент России Владимир Путин пообещал членам правительства РФ и администрации президента премии за борьбу с пандемией коронавируса, что возмутило пользователей TikTok. Пользователей разозлило, что в бюджете есть деньги только для чиновников.
«По результатам работы по преодолению пандемии члены администрации и правительства должны получить премию. Но нужно оценивать работу коллектива в целом, а не отдельного человека», — заявил Владимир Путин. Президент также поднял поднять зарплаты помощникам депутатов и сенаторов.
Пользователи считают, что чиновники и так живут неплохо
TikTok
Пользователи считают, что премиальные чиновников можно было потратить на пенсионеров
TikTok
Кто-то считает, что на пенсионеров опять не хватило денег
Президент России Владимир Путин пообещал членам правительства РФ и администрации президента премии за борьбу с пандемией коронавируса, что возмутило пользователей TikTok. Пользователей разозлило, что в бюджете есть деньги только для чиновников. «По результатам работы по преодолению пандемии члены администрации и правительства должны получить премию. Но нужно оценивать работу коллектива в целом, а не отдельного человека», — заявил Владимир Путин. Президент также поднял поднять зарплаты помощникам депутатов и сенаторов.