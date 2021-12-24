В TikTok разозлились из-за новогодних премий чиновникам. «А то с голоду умирают»

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Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин пообещал премии членам правительства РФ и администрации президента Фото:

Президент России Владимир Путин пообещал членам правительства РФ и администрации президента премии за борьбу с пандемией коронавируса, что возмутило пользователей TikTok. Пользователей разозлило, что в бюджете есть деньги только для чиновников.

«По результатам работы по преодолению пандемии члены администрации и правительства должны получить премию. Но нужно оценивать работу коллектива в целом, а не отдельного человека», — заявил Владимир Путин. Президент также поднял поднять зарплаты помощникам депутатов и сенаторов.

Пользователи считают, что чиновники и так живут неплохо
Пользователи считают, что премиальные чиновников можно было потратить на пенсионеров
Кто-то считает, что на пенсионеров опять не хватило денег
Пользователи шутят о «тяжелой работе» депутатов
Пользователи шутят над «усталостью» депутатов
Кто-то считает, что чиновники мало получают
Кто-то считает, что депутатам деньги нужнее

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Президент России Владимир Путин пообещал членам правительства РФ и администрации президента премии за борьбу с пандемией коронавируса, что возмутило пользователей TikTok. Пользователей разозлило, что в бюджете есть деньги только для чиновников. «По результатам работы по преодолению пандемии члены администрации и правительства должны получить премию. Но нужно оценивать работу коллектива в целом, а не отдельного человека», — заявил Владимир Путин. Президент также поднял поднять зарплаты помощникам депутатов и сенаторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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