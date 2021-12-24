В TikTok разозлились из-за новогодних премий чиновникам. «А то с голоду умирают»

24 декабря 2021 в 21:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пообещал премии членам правительства РФ и администрации президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пообещал членам правительства РФ и администрации президента премии за борьбу с пандемией коронавируса, что возмутило пользователей TikTok. Пользователей разозлило, что в бюджете есть деньги только для чиновников. «По результатам работы по преодолению пандемии члены администрации и правительства должны получить премию. Но нужно оценивать работу коллектива в целом, а не отдельного человека», — заявил Владимир Путин. Президент также поднял поднять зарплаты помощникам депутатов и сенаторов. Пользователи считают, что чиновники и так живут неплохо TikTok Пользователи считают, что премиальные чиновников можно было потратить на пенсионеров TikTok Кто-то считает, что на пенсионеров опять не хватило денег TikTok Пользователи шутят о «тяжелой работе» депутатов TikTok Пользователи шутят над «усталостью» депутатов TikTok Кто-то считает, что чиновники мало получают TikTok Кто-то считает, что депутатам деньги нужнее TikTok Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин пообещал членам правительства РФ и администрации президента премии за борьбу с пандемией коронавируса, что возмутило пользователей TikTok. Пользователей разозлило, что в бюджете есть деньги только для чиновников. «По результатам работы по преодолению пандемии члены администрации и правительства должны получить премию. Но нужно оценивать работу коллектива в целом, а не отдельного человека», — заявил Владимир Путин. Президент также поднял поднять зарплаты помощникам депутатов и сенаторов.