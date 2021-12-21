Президент РФ повысил зарплаты помощникам депутатов и сенаторов

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин повысил зарплаты помощников депутатов и сенаторов на 87 тысяч рублей Фото:

Президент РФ Владимир Путин повысил зарплаты помощникам сенаторов и депутатов Госдумы РФ. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести часть первую статьи Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ „О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации“ изменение, заменив слова „300 тысяч рублей“ словами „387 тысяч рублей“. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022», — сообщается в документе.

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Президент РФ Владимир Путин повысил зарплаты помощникам сенаторов и депутатов Госдумы РФ. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести часть первую статьи Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ „О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации“ изменение, заменив слова „300 тысяч рублей“ словами „387 тысяч рублей“. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022», — сообщается в документе. Новость дополняется
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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