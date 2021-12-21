Президент РФ повысил зарплаты помощникам депутатов и сенаторов

Президент РФ Владимир Путин повысил зарплаты помощникам сенаторов и депутатов Госдумы РФ. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести часть первую статьи Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ „О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации“ изменение, заменив слова „300 тысяч рублей“ словами „387 тысяч рублей“. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022», — сообщается в документе.
Президент РФ Владимир Путин повысил зарплаты помощникам сенаторов и депутатов Госдумы РФ. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести часть первую статьи Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ „О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации“ изменение, заменив слова „300 тысяч рублей“ словами „387 тысяч рублей“. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022», — сообщается в документе. Новость дополняется