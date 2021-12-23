Путин пообещал премии членам правительства РФ

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Правительство РФ и администрация президента получат премии за борьбу с пандемией Фото:
новость из сюжета
Пресс-конференция Путина-2021

Члены правительства РФ и администрации президента получат премии за борьбу с пандемией коронавируса. Об этом глава государства Владимир Путин объявил в ходе итоговой пресс-конференции.

«По результатам работы по преодолению пандемии члены администрации и правительства должны получить премию. Но нужно оценивать работу коллектива в целом, а не отдельного человека», — отметил Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что у него не может быть «любимчиков» среди членов правительства РФ и администрации президента. Несмотря на то, что глава государства работает со многими людьми много лет, он всегда указывает, если кто-то не дорабатывает. «Говорить „хороший/плохой“ — неправильно. Вопрос не в этом, а в том, как мы руководим этим процессом», — отметил президент РФ.

Итоговая пресс-конференция Путина проходит ежегодно, начиная с 2001 года. В этом году, несмотря на пандемию, она состоялась в офлайн-режиме. Всего на мероприятии присутствуют 507 иностранных и российских журналистов. URA.RU ведет прямую трансляцию с пресс-конференции.

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Члены правительства РФ и администрации президента получат премии за борьбу с пандемией коронавируса. Об этом глава государства Владимир Путин объявил в ходе итоговой пресс-конференции. «По результатам работы по преодолению пандемии члены администрации и правительства должны получить премию. Но нужно оценивать работу коллектива в целом, а не отдельного человека», — отметил Владимир Путин. Путин подчеркнул, что у него не может быть «любимчиков» среди членов правительства РФ и администрации президента. Несмотря на то, что глава государства работает со многими людьми много лет, он всегда указывает, если кто-то не дорабатывает. «Говорить „хороший/плохой“ — неправильно. Вопрос не в этом, а в том, как мы руководим этим процессом», — отметил президент РФ. Итоговая пресс-конференция Путина проходит ежегодно, начиная с 2001 года. В этом году, несмотря на пандемию, она состоялась в офлайн-режиме. Всего на мероприятии присутствуют 507 иностранных и российских журналистов. URA.RU ведет прямую трансляцию с пресс-конференции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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