Путин пообещал премии членам правительства РФ

23 декабря 2021 в 17:18 Размер текста - 17 +

Правительство РФ и администрация президента получат премии за борьбу с пандемией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Члены правительства РФ и администрации президента получат премии за борьбу с пандемией коронавируса. Об этом глава государства Владимир Путин объявил в ходе итоговой пресс-конференции. «По результатам работы по преодолению пандемии члены администрации и правительства должны получить премию. Но нужно оценивать работу коллектива в целом, а не отдельного человека», — отметил Владимир Путин. Путин подчеркнул, что у него не может быть «любимчиков» среди членов правительства РФ и администрации президента. Несмотря на то, что глава государства работает со многими людьми много лет, он всегда указывает, если кто-то не дорабатывает. «Говорить „хороший/плохой“ — неправильно. Вопрос не в этом, а в том, как мы руководим этим процессом», — отметил президент РФ. Итоговая пресс-конференция Путина проходит ежегодно, начиная с 2001 года. В этом году, несмотря на пандемию, она состоялась в офлайн-режиме. Всего на мероприятии присутствуют 507 иностранных и российских журналистов. URA.RU ведет прямую трансляцию с пресс-конференции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Члены правительства РФ и администрации президента получат премии за борьбу с пандемией коронавируса. Об этом глава государства Владимир Путин объявил в ходе итоговой пресс-конференции. «По результатам работы по преодолению пандемии члены администрации и правительства должны получить премию. Но нужно оценивать работу коллектива в целом, а не отдельного человека», — отметил Владимир Путин. Путин подчеркнул, что у него не может быть «любимчиков» среди членов правительства РФ и администрации президента. Несмотря на то, что глава государства работает со многими людьми много лет, он всегда указывает, если кто-то не дорабатывает. «Говорить „хороший/плохой“ — неправильно. Вопрос не в этом, а в том, как мы руководим этим процессом», — отметил президент РФ. Итоговая пресс-конференция Путина проходит ежегодно, начиная с 2001 года. В этом году, несмотря на пандемию, она состоялась в офлайн-режиме. Всего на мероприятии присутствуют 507 иностранных и российских журналистов. URA.RU ведет прямую трансляцию с пресс-конференции.