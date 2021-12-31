31 декабря 2021

В ПФР озвучили возраст выхода на пенсию в 2022 году

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Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию составит 13 лет Фото:

В 2022 году, в рамках пенсионной реформы, в России вырастет возраст выхода на пенсию. Об этом сообщается в таблице на сайте ПФР.

Согласно данным таблицы ПФР, в 2022 году на пенсию могут рассчитывать женщины в возрасте с 56,5 и мужчины в возрасте с 61,5. Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию составит 13 лет. Необходимое количество пенсионных баллов вырастет до 23,4.

У некоторых россиян сохраниться прежний возраст выхода на пенсию. Это касается людей, чья работа признана тяжелой или опасной для жизни и здоровья. Они сохранят за собой право выйти на пенсию в возрасте 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. Также право досрочного выхода на пенсию имеют учителя, врачи и представители творческих профессий. Им пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет.

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В 2022 году, в рамках пенсионной реформы, в России вырастет возраст выхода на пенсию. Об этом сообщается в таблице на сайте ПФР. Согласно данным таблицы ПФР, в 2022 году на пенсию могут рассчитывать женщины в возрасте с 56,5 и мужчины в возрасте с 61,5. Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию составит 13 лет. Необходимое количество пенсионных баллов вырастет до 23,4. У некоторых россиян сохраниться прежний возраст выхода на пенсию. Это касается людей, чья работа признана тяжелой или опасной для жизни и здоровья. Они сохранят за собой право выйти на пенсию в возрасте 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. Также право досрочного выхода на пенсию имеют учителя, врачи и представители творческих профессий. Им пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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