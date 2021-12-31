В ПФР озвучили возраст выхода на пенсию в 2022 году

01 января 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию составит 13 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2022 году, в рамках пенсионной реформы, в России вырастет возраст выхода на пенсию. Об этом сообщается в таблице на сайте ПФР. Согласно данным таблицы ПФР, в 2022 году на пенсию могут рассчитывать женщины в возрасте с 56,5 и мужчины в возрасте с 61,5. Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию составит 13 лет. Необходимое количество пенсионных баллов вырастет до 23,4. У некоторых россиян сохраниться прежний возраст выхода на пенсию. Это касается людей, чья работа признана тяжелой или опасной для жизни и здоровья. Они сохранят за собой право выйти на пенсию в возрасте 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. Также право досрочного выхода на пенсию имеют учителя, врачи и представители творческих профессий. Им пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году, в рамках пенсионной реформы, в России вырастет возраст выхода на пенсию. Об этом сообщается в таблице на сайте ПФР. Согласно данным таблицы ПФР, в 2022 году на пенсию могут рассчитывать женщины в возрасте с 56,5 и мужчины в возрасте с 61,5. Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию составит 13 лет. Необходимое количество пенсионных баллов вырастет до 23,4. У некоторых россиян сохраниться прежний возраст выхода на пенсию. Это касается людей, чья работа признана тяжелой или опасной для жизни и здоровья. Они сохранят за собой право выйти на пенсию в возрасте 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. Также право досрочного выхода на пенсию имеют учителя, врачи и представители творческих профессий. Им пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет.