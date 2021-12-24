Экономист раскрыл, на сколько вырастут пенсии в 2022 году

24 декабря 2021 в 22:50 Размер текста - 17 +

По словам Константина Ордова, пенсии будут проиндексированы на 10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2022 году пенсии будут проиндексированы по уровню фактической инфляции, поэтому индексация составит 10%. Об этом заявил экономист Константин Ордов. «Средний показатель индекса потребительских цен по итогам года составляет 8%. Это минимум, на который необходимо поднять пенсию. При этом по некоторым оценкам мы видим, что продовольственная инфляция может быть выше. Поэтому пенсия будет проиндексирована на 10%. Потребность в дополнительных прямых финансовых мерах поддержки сохранится», — сказал Ордов в разговоре с агентством Nation News. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. СМИ сообщили, что индексация пенсий по фактической инфляции потребует дополнительно 200 млрд рублей, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году пенсии будут проиндексированы по уровню фактической инфляции, поэтому индексация составит 10%. Об этом заявил экономист Константин Ордов. «Средний показатель индекса потребительских цен по итогам года составляет 8%. Это минимум, на который необходимо поднять пенсию. При этом по некоторым оценкам мы видим, что продовольственная инфляция может быть выше. Поэтому пенсия будет проиндексирована на 10%. Потребность в дополнительных прямых финансовых мерах поддержки сохранится», — сказал Ордов в разговоре с агентством Nation News. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. СМИ сообщили, что индексация пенсий по фактической инфляции потребует дополнительно 200 млрд рублей, пишет «Национальная служба новостей».