Экономист раскрыл, на сколько вырастут пенсии в 2022 году

В 2022 году пенсии будут проиндексированы по уровню фактической инфляции, поэтому индексация составит 10%. Об этом заявил экономист Константин Ордов.
«Средний показатель индекса потребительских цен по итогам года составляет 8%. Это минимум, на который необходимо поднять пенсию. При этом по некоторым оценкам мы видим, что продовольственная инфляция может быть выше. Поэтому пенсия будет проиндексирована на 10%. Потребность в дополнительных прямых финансовых мерах поддержки сохранится», — сказал Ордов в разговоре с агентством Nation News.
В 2022 году пенсии будут проиндексированы по уровню фактической инфляции, поэтому индексация составит 10%. Об этом заявил экономист Константин Ордов. «Средний показатель индекса потребительских цен по итогам года составляет 8%. Это минимум, на который необходимо поднять пенсию. При этом по некоторым оценкам мы видим, что продовольственная инфляция может быть выше. Поэтому пенсия будет проиндексирована на 10%. Потребность в дополнительных прямых финансовых мерах поддержки сохранится», — сказал Ордов в разговоре с агентством Nation News. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. СМИ сообщили, что индексация пенсий по фактической инфляции потребует дополнительно 200 млрд рублей, пишет «Национальная служба новостей».