24 декабря 2021

В Госдуме нашли способ выполнить поручение Путина по пенсиям

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, кошелек, финансы, пенсия, деньги, наличные
В Госдуме предложили изменить пенсионное законодательство ради индексации пенсий Фото:

Для выполнения поручения президента России Владимира Путина по индексации пенсий необходимо изменить пенсионное законодательство. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее стало известно, что индексация пенсий в 2022 году запланирована на уровне 5,9%, что заметно ниже уровня инфляции. Однако Путин пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении выплат пожилым россиянам.

По мнению Нилова, для этого необходимо изменить законодательство. «Надо поправить пенсионное законодательство, увеличив коэффициент и распространив его действия с 1 января, то есть задним числом. И всем тем гражданам, которым пенсию выплатят в конце декабря за начальные даты января и за праздники, пересчитать, и все недополученные средства дополнительно выдать. Это уже все можно сделать в начале следующего года», — заявил он в эфире «Общественной службы новостей». Депутат также отметил, что другим способом компенсации пенсионерам может стать единовременная выплата.

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Для выполнения поручения президента России Владимира Путина по индексации пенсий необходимо изменить пенсионное законодательство. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ранее стало известно, что индексация пенсий в 2022 году запланирована на уровне 5,9%, что заметно ниже уровня инфляции. Однако Путин пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении выплат пожилым россиянам. По мнению Нилова, для этого необходимо изменить законодательство. «Надо поправить пенсионное законодательство, увеличив коэффициент и распространив его действия с 1 января, то есть задним числом. И всем тем гражданам, которым пенсию выплатят в конце декабря за начальные даты января и за праздники, пересчитать, и все недополученные средства дополнительно выдать. Это уже все можно сделать в начале следующего года», — заявил он в эфире «Общественной службы новостей». Депутат также отметил, что другим способом компенсации пенсионерам может стать единовременная выплата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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