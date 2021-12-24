В Госдуме нашли способ выполнить поручение Путина по пенсиям

25 декабря 2021 в 05:56 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили изменить пенсионное законодательство ради индексации пенсий Фото: Александр Мамаев © URA.RU Для выполнения поручения президента России Владимира Путина по индексации пенсий необходимо изменить пенсионное законодательство. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ранее стало известно, что индексация пенсий в 2022 году запланирована на уровне 5,9%, что заметно ниже уровня инфляции. Однако Путин пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении выплат пожилым россиянам. По мнению Нилова, для этого необходимо изменить законодательство. «Надо поправить пенсионное законодательство, увеличив коэффициент и распространив его действия с 1 января, то есть задним числом. И всем тем гражданам, которым пенсию выплатят в конце декабря за начальные даты января и за праздники, пересчитать, и все недополученные средства дополнительно выдать. Это уже все можно сделать в начале следующего года», — заявил он в эфире «Общественной службы новостей». Депутат также отметил, что другим способом компенсации пенсионерам может стать единовременная выплата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для выполнения поручения президента России Владимира Путина по индексации пенсий необходимо изменить пенсионное законодательство. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ранее стало известно, что индексация пенсий в 2022 году запланирована на уровне 5,9%, что заметно ниже уровня инфляции. Однако Путин пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении выплат пожилым россиянам. По мнению Нилова, для этого необходимо изменить законодательство. «Надо поправить пенсионное законодательство, увеличив коэффициент и распространив его действия с 1 января, то есть задним числом. И всем тем гражданам, которым пенсию выплатят в конце декабря за начальные даты января и за праздники, пересчитать, и все недополученные средства дополнительно выдать. Это уже все можно сделать в начале следующего года», — заявил он в эфире «Общественной службы новостей». Депутат также отметил, что другим способом компенсации пенсионерам может стать единовременная выплата.