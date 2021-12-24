В Госдуме нашли способ выполнить поручение Путина по пенсиям

Для выполнения поручения президента России Владимира Путина по индексации пенсий необходимо изменить пенсионное законодательство. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее стало известно, что индексация пенсий в 2022 году запланирована на уровне 5,9%, что заметно ниже уровня инфляции. Однако Путин пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении выплат пожилым россиянам.
По мнению Нилова, для этого необходимо изменить законодательство. «Надо поправить пенсионное законодательство, увеличив коэффициент и распространив его действия с 1 января, то есть задним числом. И всем тем гражданам, которым пенсию выплатят в конце декабря за начальные даты января и за праздники, пересчитать, и все недополученные средства дополнительно выдать. Это уже все можно сделать в начале следующего года», — заявил он в эфире «Общественной службы новостей». Депутат также отметил, что другим способом компенсации пенсионерам может стать единовременная выплата.
Для выполнения поручения президента России Владимира Путина по индексации пенсий необходимо изменить пенсионное законодательство. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ранее стало известно, что индексация пенсий в 2022 году запланирована на уровне 5,9%, что заметно ниже уровня инфляции. Однако Путин пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении выплат пожилым россиянам. По мнению Нилова, для этого необходимо изменить законодательство. «Надо поправить пенсионное законодательство, увеличив коэффициент и распространив его действия с 1 января, то есть задним числом. И всем тем гражданам, которым пенсию выплатят в конце декабря за начальные даты января и за праздники, пересчитать, и все недополученные средства дополнительно выдать. Это уже все можно сделать в начале следующего года», — заявил он в эфире «Общественной службы новостей». Депутат также отметил, что другим способом компенсации пенсионерам может стать единовременная выплата.