Мишустин выделил Пермскому краю деньги из резерва

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Михаил Мишустин подписал распоряжении о финансовой помощи сельхозпредприятиям Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Пермскому краю средств на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Регион получит 27,7 млн рублей, следует из документа, размещенного на сайте правительства.

«Свыше 1 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят в 10 регионов», — говорится в сообщении кабинета министров.

Самую большую субсидию получит Татарстан — 529 млн 427,9 тыс. рублей, Свердловской области достанется 202 млн 500 тыс. рублей, а Ивановской 95 млн 595,2 тыс. Федеральные средства позволят ввести в эксплуатацию молочные фермы, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Пермскому краю средств на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Регион получит 27,7 млн рублей, следует из документа, размещенного на сайте правительства. «Свыше 1 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят в 10 регионов», — говорится в сообщении кабинета министров. Самую большую субсидию получит Татарстан — 529 млн 427,9 тыс. рублей, Свердловской области достанется 202 млн 500 тыс. рублей, а Ивановской 95 млн 595,2 тыс. Федеральные средства позволят ввести в эксплуатацию молочные фермы, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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