Мишустин выделил Пермскому краю деньги из резерва 20 декабря 2021 в 13:41 Размер текста - 17 + Михаил Мишустин подписал распоряжении о финансовой помощи сельхозпредприятиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Пермскому краю средств на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Регион получит 27,7 млн рублей, следует из документа, размещенного на сайте правительства. «Свыше 1 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят в 10 регионов», — говорится в сообщении кабинета министров. Самую большую субсидию получит Татарстан — 529 млн 427,9 тыс. рублей, Свердловской области достанется 202 млн 500 тыс. рублей, а Ивановской 95 млн 595,2 тыс. Федеральные средства позволят ввести в эксплуатацию молочные фермы, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Пермскому краю средств на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Регион получит 27,7 млн рублей, следует из документа, размещенного на сайте правительства. «Свыше 1 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят в 10 регионов», — говорится в сообщении кабинета министров. Самую большую субсидию получит Татарстан — 529 млн 427,9 тыс. рублей, Свердловской области достанется 202 млн 500 тыс. рублей, а Ивановской 95 млн 595,2 тыс. Федеральные средства позволят ввести в эксплуатацию молочные фермы, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям