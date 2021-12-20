Мишустин выделил Пермскому краю деньги из резерва

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Пермскому краю средств на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Регион получит 27,7 млн рублей, следует из документа, размещенного на сайте правительства.
«Свыше 1 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят в 10 регионов», — говорится в сообщении кабинета министров.
Самую большую субсидию получит Татарстан — 529 млн 427,9 тыс. рублей, Свердловской области достанется 202 млн 500 тыс. рублей, а Ивановской 95 млн 595,2 тыс. Федеральные средства позволят ввести в эксплуатацию молочные фермы, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Пермскому краю средств на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Регион получит 27,7 млн рублей, следует из документа, размещенного на сайте правительства. «Свыше 1 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят в 10 регионов», — говорится в сообщении кабинета министров. Самую большую субсидию получит Татарстан — 529 млн 427,9 тыс. рублей, Свердловской области достанется 202 млн 500 тыс. рублей, а Ивановской 95 млн 595,2 тыс. Федеральные средства позволят ввести в эксплуатацию молочные фермы, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции.