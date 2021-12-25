Мурашко: Минздрав разработает новые рекомендации по лечению COVID

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Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, мурашко михаил
Михаил Мурашко объявил о разработке новых рекомендаций по лечению COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Министерство здравоохранения РФ разработает новые рекомендации по лечению пациентов, зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщили глава ведомства Михаил Мурашко.

«Сегодня проведены исследования по оценке эффективности и лечения [коронавируса], вызванного штаммом „Омикрон“, лекарственных препаратов. Видим, что нужно будет изменить определенные подходы. Вчера работала уже комиссия экспертов Минздрава, которая вырабатывает новые рекомендации по лечению заболеваний, вызванных новым штаммом», — цитирует Михаила Мурашко РИА «Новости».

Ранее глава Минздрава РФ сообщил, что ведомство пересмотрит особенности вакцинации от COVID-19 в связи с распространением «Омикрона». Об этом Мурашко объявил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что вакцинация помогает эффективно понять уровень антител, способных защитить, в том числе, от «Омикрона». До этого прививку от коронавируса для взрослых и подростков 12-17 лет включили в национальный календарь.

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Министерство здравоохранения РФ разработает новые рекомендации по лечению пациентов, зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщили глава ведомства Михаил Мурашко. «Сегодня проведены исследования по оценке эффективности и лечения [коронавируса], вызванного штаммом „Омикрон“, лекарственных препаратов. Видим, что нужно будет изменить определенные подходы. Вчера работала уже комиссия экспертов Минздрава, которая вырабатывает новые рекомендации по лечению заболеваний, вызванных новым штаммом», — цитирует Михаила Мурашко РИА «Новости». Ранее глава Минздрава РФ сообщил, что ведомство пересмотрит особенности вакцинации от COVID-19 в связи с распространением «Омикрона». Об этом Мурашко объявил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что вакцинация помогает эффективно понять уровень антител, способных защитить, в том числе, от «Омикрона». До этого прививку от коронавируса для взрослых и подростков 12-17 лет включили в национальный календарь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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