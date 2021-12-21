Минздрав РФ пересмотрит порядок вакцинации от коронавируса

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Всего от коронавируса привито более 70 миллионов россиян, сообщил Михаил Мурашко Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Минздрав РФ пересмотрит особенности вакцинации от коронавируса в связи с распространением нового штамма «Омикрон». Об этом глава ведомства Михаил Мурашко сообщил на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Особенности вакцинации в этот период должны быть немножко пересмотрены, о чем, собственно, все специалисты в мире говорят», — заявил Михаил Мурашко на совещании, которое транслируется на youtube-канале RT. Глава Минздрава РФ также отметил, что ревакцинация помогает эффективно поднять уровень антител, которые, в том числе, могут защитить население от «Омикрона».

По словам Мурашко, сейчас в России первым компонентом вакцины привиты более 76 миллионов граждан. Вторую прививку поставили более 70 миллионов россиян. В частности, в России активно идет вакцинация граждан старше 60 лет. Ревакцинацию пока прошли 10 миллионов человек, уточнил глава Минздрава РФ.

Ранее вакцинацию от коронавируса для взрослых и подростков от 12 лет включили в национальный календарь прививок. Обновленную версию документа представил Минздрав РФ. Вакцинацию подростков от 12 до 17 лет будут проводить только на добровольной основе и с согласия родителей.

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Минздрав РФ пересмотрит особенности вакцинации от коронавируса в связи с распространением нового штамма «Омикрон». Об этом глава ведомства Михаил Мурашко сообщил на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19. «Особенности вакцинации в этот период должны быть немножко пересмотрены, о чем, собственно, все специалисты в мире говорят», — заявил Михаил Мурашко на совещании, которое транслируется на youtube-канале RT. Глава Минздрава РФ также отметил, что ревакцинация помогает эффективно поднять уровень антител, которые, в том числе, могут защитить население от «Омикрона». По словам Мурашко, сейчас в России первым компонентом вакцины привиты более 76 миллионов граждан. Вторую прививку поставили более 70 миллионов россиян. В частности, в России активно идет вакцинация граждан старше 60 лет. Ревакцинацию пока прошли 10 миллионов человек, уточнил глава Минздрава РФ. Ранее вакцинацию от коронавируса для взрослых и подростков от 12 лет включили в национальный календарь прививок. Обновленную версию документа представил Минздрав РФ. Вакцинацию подростков от 12 до 17 лет будут проводить только на добровольной основе и с согласия родителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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