Минздрав РФ пересмотрит порядок вакцинации от коронавируса

21 декабря 2021 в 18:14 Размер текста - 17 +

Всего от коронавируса привито более 70 миллионов россиян, сообщил Михаил Мурашко Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Минздрав РФ пересмотрит особенности вакцинации от коронавируса в связи с распространением нового штамма «Омикрон». Об этом глава ведомства Михаил Мурашко сообщил на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19. «Особенности вакцинации в этот период должны быть немножко пересмотрены, о чем, собственно, все специалисты в мире говорят», — заявил Михаил Мурашко на совещании, которое транслируется на youtube-канале RT. Глава Минздрава РФ также отметил, что ревакцинация помогает эффективно поднять уровень антител, которые, в том числе, могут защитить население от «Омикрона». По словам Мурашко, сейчас в России первым компонентом вакцины привиты более 76 миллионов граждан. Вторую прививку поставили более 70 миллионов россиян. В частности, в России активно идет вакцинация граждан старше 60 лет. Ревакцинацию пока прошли 10 миллионов человек, уточнил глава Минздрава РФ. Ранее вакцинацию от коронавируса для взрослых и подростков от 12 лет включили в национальный календарь прививок. Обновленную версию документа представил Минздрав РФ. Вакцинацию подростков от 12 до 17 лет будут проводить только на добровольной основе и с согласия родителей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минздрав РФ пересмотрит особенности вакцинации от коронавируса в связи с распространением нового штамма «Омикрон». Об этом глава ведомства Михаил Мурашко сообщил на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19. «Особенности вакцинации в этот период должны быть немножко пересмотрены, о чем, собственно, все специалисты в мире говорят», — заявил Михаил Мурашко на совещании, которое транслируется на youtube-канале RT. Глава Минздрава РФ также отметил, что ревакцинация помогает эффективно поднять уровень антител, которые, в том числе, могут защитить население от «Омикрона». По словам Мурашко, сейчас в России первым компонентом вакцины привиты более 76 миллионов граждан. Вторую прививку поставили более 70 миллионов россиян. В частности, в России активно идет вакцинация граждан старше 60 лет. Ревакцинацию пока прошли 10 миллионов человек, уточнил глава Минздрава РФ. Ранее вакцинацию от коронавируса для взрослых и подростков от 12 лет включили в национальный календарь прививок. Обновленную версию документа представил Минздрав РФ. Вакцинацию подростков от 12 до 17 лет будут проводить только на добровольной основе и с согласия родителей.