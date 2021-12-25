Зюганов назвал план спасения экономики России. Видео

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Прощание с Владимиром Меньшовым. Москва, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов считает, что наука способна спасти экономику РФ Фото:

В России нужно развивать инновационные производства, станкостроение и робототехнику, чтобы двукратно увеличить ВВП страны и выйти на общемировые темпы роста экономики. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Необходимо осваивать инновационные производства, станкостроение, робототехнику и многое другое», — написал Геннадий Зюганов в своем telegram-канале. Он назвал науку и высокие технологии основными локомотивами, которые могут спасти экономику РФ.

Зюганов уточнил, что для соответствия общемировым темпам роста экономики России нужно двукратно увеличить ВВП. В то же время, по его словам, в последние 10 лет этот показатель увеличивается менее чем на 1% в год.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика в стране вернулась на уровень, который был до пандемии коронавируса. Глава государства считает, что ВВП в России может достигнуть уровня 4,5% по итогам 2021 года, передает «Утро.ру». По его словам, Россию ждут масштабные перемены после восстановления экономики.

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В России нужно развивать инновационные производства, станкостроение и робототехнику, чтобы двукратно увеличить ВВП страны и выйти на общемировые темпы роста экономики. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Необходимо осваивать инновационные производства, станкостроение, робототехнику и многое другое», — написал Геннадий Зюганов в своем telegram-канале. Он назвал науку и высокие технологии основными локомотивами, которые могут спасти экономику РФ. Зюганов уточнил, что для соответствия общемировым темпам роста экономики России нужно двукратно увеличить ВВП. В то же время, по его словам, в последние 10 лет этот показатель увеличивается менее чем на 1% в год. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика в стране вернулась на уровень, который был до пандемии коронавируса. Глава государства считает, что ВВП в России может достигнуть уровня 4,5% по итогам 2021 года, передает «Утро.ру». По его словам, Россию ждут масштабные перемены после восстановления экономики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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