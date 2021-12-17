Путин заявил о скорой трансформации жизни россиян

После быстрого восстановления экономики нужен качественный рост, считает президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россию после восстановления экономики ждут масштабные перемены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«В России предстоит трансформация всей экономической жизни: после быстрого экономического восстановления нужен качественный рост», — сообщил президент. Трансляция выступления велась в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент РФ отметил, что экономика страны вернулась на допандемийный уровень. По итогам 2021 года Путин прогнозировал рост ВВП России на 4,7%. Несмотря на это, президент заметил, что в России упал уровень дохода граждан, а также подметил, что цены на товары в стране продолжают расти.