Путин заявил о скорой трансформации жизни россиян

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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин владимир, послание федеральному собранию
После быстрого восстановления экономики нужен качественный рост, считает президент Фото:

Россию после восстановления экономики ждут масштабные перемены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«В России предстоит трансформация всей экономической жизни: после быстрого экономического восстановления нужен качественный рост», — сообщил президент. Трансляция выступления велась в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент РФ отметил, что экономика страны вернулась на допандемийный уровень. По итогам 2021 года Путин прогнозировал рост ВВП России на 4,7%. Несмотря на это, президент заметил, что в России упал уровень дохода граждан, а также подметил, что цены на товары в стране продолжают расти.

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Россию после восстановления экономики ждут масштабные перемены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «В России предстоит трансформация всей экономической жизни: после быстрого экономического восстановления нужен качественный рост», — сообщил президент. Трансляция выступления велась в эфире телеканала «Россия 24». Ранее президент РФ отметил, что экономика страны вернулась на допандемийный уровень. По итогам 2021 года Путин прогнозировал рост ВВП России на 4,7%. Несмотря на это, президент заметил, что в России упал уровень дохода граждан, а также подметил, что цены на товары в стране продолжают расти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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