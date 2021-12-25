Обострение конфликтов между РФ и Украиной будет означать начало Третьей мировой войны, заявил Яшар Якыш Фото: Минобороны России

новость из сюжета Война на Украине

Шанс, что произойдет горячий конфликт между Россией и НАТО гораздо меньше вероятности такого конфликта между РФ и Украиной, которая без того невелика. Об этом заявил бывший глава турецкого Министерства иностранных дел Яшар Якыш.

«Я считаю, что вероятность горячего конфликта между Россией и Украиной в сегодняшней ситуации невелика. А вероятность горячего конфликта между Россией и НАТО еще меньше», — приводит слова Яшара Якыша РИА «Новости».

По его мнению, шанс на обострение конфликтов небольшой, потому что «это означает начало Третьей мировой войны». Он добавил, что сейчас нет никаких условий для начала боевых действий России и Украины.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский заявил, что Россия в 2022 году начнет войну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет первой нападать на другие страны, пишет RT. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовится к военному решению конфликта в Донбассе.

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