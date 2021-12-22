Владимир Жириновский призвал Запад выполнять требования России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Между Россией и Западом может начаться война в 2022 году, если иностранные коллеги не будут выполнять требования Кремля. Такое мнение выразил депутат Госдумы Владимир Жириновский на завершающем пленарном заседании осенней сессии.

«Почувствовали запах русской весны. За последние 30 лет зазвучал голос русской дипломатии. Вот наши пункты — выполняйте. Не выбирайте один, а все выполняйте. <…> Отказываетесь выполнять? Тогда мы можем принять другую программу. Вы почувствуете в 4 утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный, Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот», — заявил Жириновский во время выступления. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден провели видеовстречу 7 декабря. Во время переговоров лидеры обсудили конфликт на Украине. Как указывают опрошенные URA.RU эксперты, Путин дал понять, что Россия не заинтересована ни в войне с США, ни с Украиной. Президент РФ, а также российский МИД высказывали свои требования Западу. В частности, Москва предлагает не включать Украину в НАТО. Тем временем источники в дипломатических кругах ожидают, что в январе 2022 года Россия и США проведут переговоры по гарантиям безопасности.