В Киеве потребовали от Запада ясности насчет санкций против РФ

Западные страны должны внести ясность по поводу санкций в отношении к России. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Отсутствие подробностей „в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе“ может заставить российские официальные лица усомниться в серьезности обещания Запада действовать в ответ на возможное российское вторжение», — сказал Кулеба в интервью американской газете Washington Post.
Министр сообщил, что из его неофициальных бесед с западными должностными лицами он сделал выводы о том, что они обсуждают отключение России от совершение платежей SWIFT. Кроме того, они призывают Запад утвердить пакет санкций, которые поставят ограничения на операции с российским суверенным долгом, а также ограничить представителей ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина от совершения действий в отношении активов. Дмитрий Кулеба призвал США и, возможно, Великобританию «действовать самостоятельно», независимо от ЕС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пригрозил предпринять контрмеры в ответ на санкции, которые ввел Евросоюз. Он считает, что ограничения незаконны с точки зрения международного права. Ранее лидеры Евросоюза Евросоюза единогласным решением продлили экономические санкции против России.
Западные страны должны внести ясность по поводу санкций в отношении к России. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Отсутствие подробностей „в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе“ может заставить российские официальные лица усомниться в серьезности обещания Запада действовать в ответ на возможное российское вторжение», — сказал Кулеба в интервью американской газете Washington Post. Министр сообщил, что из его неофициальных бесед с западными должностными лицами он сделал выводы о том, что они обсуждают отключение России от совершение платежей SWIFT. Кроме того, они призывают Запад утвердить пакет санкций, которые поставят ограничения на операции с российским суверенным долгом, а также ограничить представителей ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина от совершения действий в отношении активов. Дмитрий Кулеба призвал США и, возможно, Великобританию «действовать самостоятельно», независимо от ЕС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пригрозил предпринять контрмеры в ответ на санкции, которые ввел Евросоюз. Он считает, что ограничения незаконны с точки зрения международного права. Ранее лидеры Евросоюза Евросоюза единогласным решением продлили экономические санкции против России.