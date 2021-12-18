В Киеве потребовали от Запада ясности насчет санкций против РФ

19 декабря 2021 в 02:13 Размер текста - 17 +

Глава МИД Украины попросил от стран ЕС ясности насчет санкций в отношении России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные страны должны внести ясность по поводу санкций в отношении к России. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Отсутствие подробностей „в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе“ может заставить российские официальные лица усомниться в серьезности обещания Запада действовать в ответ на возможное российское вторжение», — сказал Кулеба в интервью американской газете Washington Post. Министр сообщил, что из его неофициальных бесед с западными должностными лицами он сделал выводы о том, что они обсуждают отключение России от совершение платежей SWIFT. Кроме того, они призывают Запад утвердить пакет санкций, которые поставят ограничения на операции с российским суверенным долгом, а также ограничить представителей ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина от совершения действий в отношении активов. Дмитрий Кулеба призвал США и, возможно, Великобританию «действовать самостоятельно», независимо от ЕС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пригрозил предпринять контрмеры в ответ на санкции, которые ввел Евросоюз. Он считает, что ограничения незаконны с точки зрения международного права. Ранее лидеры Евросоюза Евросоюза единогласным решением продлили экономические санкции против России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Западные страны должны внести ясность по поводу санкций в отношении к России. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Отсутствие подробностей „в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе“ может заставить российские официальные лица усомниться в серьезности обещания Запада действовать в ответ на возможное российское вторжение», — сказал Кулеба в интервью американской газете Washington Post. Министр сообщил, что из его неофициальных бесед с западными должностными лицами он сделал выводы о том, что они обсуждают отключение России от совершение платежей SWIFT. Кроме того, они призывают Запад утвердить пакет санкций, которые поставят ограничения на операции с российским суверенным долгом, а также ограничить представителей ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина от совершения действий в отношении активов. Дмитрий Кулеба призвал США и, возможно, Великобританию «действовать самостоятельно», независимо от ЕС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пригрозил предпринять контрмеры в ответ на санкции, которые ввел Евросоюз. Он считает, что ограничения незаконны с точки зрения международного права. Ранее лидеры Евросоюза Евросоюза единогласным решением продлили экономические санкции против России.