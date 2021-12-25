Врач назвал бесполезным ношение масок в мороз

26 декабря 2021 в 09:20 Размер текста - 17 +

Владислав Жемчугов посоветовал не носить влажные защитные маски Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Медицинские маски не стоить носить на улице в морозную погоду, заявил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Он уточнил, что средство индивидуальной защиту нужно менять сразу, как только оно стало влажным. «Как только маска влажная — меняйте. На улице, например, сейчас нет смысла ее носить, потому что мороз. А в тепле, конечно, маску нужно менять», — цитирует Владислава Жемчугова RT. Иммунолог также посоветовал не делать прививку от коронавируса сразу перед поездкой. По мнению Жемчугова, вакцинироваться нужно заранее, за пару дней до отъезда. Ранее иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU заявил, что эффективность защитной маски снижается при штаммах COVID-19 «Дельта» и «Омикрон». Это связано с выделением большего количества вирусных частиц — человеку нужно меньше чихать и кашлять, чтобы заразить другого. Профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Николай Малышев в ответ заявил, что снижение эффективности СИЗ в этом случае незначительно. Маска ловит носителя — капли слюны при кашле — поэтому защитное действие маски сохраняется, передает агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Медицинские маски не стоить носить на улице в морозную погоду, заявил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Он уточнил, что средство индивидуальной защиту нужно менять сразу, как только оно стало влажным. «Как только маска влажная — меняйте. На улице, например, сейчас нет смысла ее носить, потому что мороз. А в тепле, конечно, маску нужно менять», — цитирует Владислава Жемчугова RT. Иммунолог также посоветовал не делать прививку от коронавируса сразу перед поездкой. По мнению Жемчугова, вакцинироваться нужно заранее, за пару дней до отъезда. Ранее иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU заявил, что эффективность защитной маски снижается при штаммах COVID-19 «Дельта» и «Омикрон». Это связано с выделением большего количества вирусных частиц — человеку нужно меньше чихать и кашлять, чтобы заразить другого. Профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Николай Малышев в ответ заявил, что снижение эффективности СИЗ в этом случае незначительно. Маска ловит носителя — капли слюны при кашле — поэтому защитное действие маски сохраняется, передает агентство Nation News.