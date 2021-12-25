СМИ: бизнесмен-конспиролог раскопал могилу Романовых

Василий Бойко-Великий не верит в подлинность останков царской семьи, заявил Илья Коровин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На мемориале Романовых заметили рабочих, которые проводили незаконные раскопки. Руководитель благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин подозревает, что за этим стоит владелец компании «Русское молоко» Василий-Бойко Великий. Бизнесмен его сторонники не верят в подлинность останков царской семьи.

«Это делают по заказу „молочного короля“ Василия Бойко-Великого. Это известный конспиролог, проживающий в Москве. В этом году он был выпущен из СИЗО. Он и его сторонники не верят в подлинность останков Романовых, проводят всевозможные конференции, пытаются уличить мемориал в подлоге», — цитирует Илью Коровина Е1.

По словам руководителя «Мемориала Романовых», в субботу, 26 декабря, на место захоронения заехала буровая машина. Рабочие сделали в земле около восьми отверстий. Захоронение царской семьи является объектом культурного наследия, поэтому раскопки на нем нужно проводить только по согласованию с региональным Управлением государственной охраны объектов культурного наследия.

Коровин сообщил, что у рабочих не было с собой нужных документов. Водитель буровой машины и его сопровождающий рассказал руководителю «Мемориала Романовых», что раскопки велись по заказу Бойко-Великого. Коровин подал заявление в полицию.

Большевики расстреляли царскую семью Романовых 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Их тела обнаружили в 1979 году в пяти километрах от Ганиной Ямы. Русская православная церковь отказывалась признавать их подлинность.

Исследование останков царской семьи, найденных в урочище Поросенков Лог, возобновили в 2017 году. Летом 2018 года, в канун 100-летия гибели Николая II и членов императорского дома, Следственный комитет обнародовал результаты экспертиз останков. Исследования подтвердили, что скелеты действительно принадлежат Романовым. При этом РПЦ не стремится до конца признавать этот факт. Недавно СК РФ опубликовал третий том о расследовании убийства царской семьи, где описал вещественные доказательства, найденные в Ганиной Яме.

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