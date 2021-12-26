Хуснуллин поспорил с Шойгу об идее новых городов в Сибири

Вместо строительства старых городов стоит вкладываться в уже существующие, считает Марат Хуснуллин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Строительство новых мегаполисов в России создаст колоссальную нагрузку на инфраструктуру. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что у него двоякое отношение к идее министра обороны РФ Сергея Шойгу по созданию новых научно-промышленных и экономических центров в Сибири.

«На мой взгляд, нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть. Любой новый масштабный проект — это колоссальная нагрузка на инфраструктуру», — цитирует Марата Хуснуллина ТАСС.

Вице-премьер назвал несколько городов, в развитие которых, по его мнению, стоит вкладываться. Среди них Братск и якутский Нерюнгри. «Стоит вложиться, чтобы люди там жили, а не на вахту ездили», — добавил Хуснуллин.

В августе Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. Они должны стать новыми научно-промышленными и экономическими центрами. Предполагается, что в новых населенных пунктах будет жить по 300-500 тысяч человек. Также в Минвостокразвития сообщили, что в 30 километрах от Владивостока планируют построить новый город Спутник. Он будет рассчитан на 300 тысяч жителей, передает агентство Nation News.

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