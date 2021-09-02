В России построят новый город Спутник

В 30 километрах от Владивостока построят новый город Спутник. Об этом заявили в Минвостокразвития.
«Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития „Надеждинская“, менее чем в 30 км от Владивостока. Город будет рассчитан на проживание 300 тысяч жителей, а площадь застройки составит 925 гектаров. В рамках проекта планируется построить 2,8 млн квадратных метров жилья», — говорится в сообщении ведомства, распространенном в ходе Восточного экономического форума.
Как отмечают в министерстве, мастер-девелопером выступит госкорпорация ВЭБ. О планах сделать из Владивостока город-миллионник также заявил глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько новых крупных научно-промышленных городов, пишет RT. Эксперты идею министра раскритиковали, сообщает
Подписывайтесь на URA.RU в