02 сентября 2021

В России построят новый город Спутник

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Малый Конный и Большой Конный полуострова (Уральская Куба), побережье Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, природа, лето, верх-исетский пруд, остров, город, визовский пруд, водоем, природа, цивилизация
Город возведут около Владивостока Фото:

В 30 километрах от Владивостока построят новый город Спутник. Об этом заявили в Минвостокразвития.

«Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития „Надеждинская“, менее чем в 30 км от Владивостока. Город будет рассчитан на проживание 300 тысяч жителей, а площадь застройки составит 925 гектаров. В рамках проекта планируется построить 2,8 млн квадратных метров жилья», — говорится в сообщении ведомства, распространенном в ходе Восточного экономического форума.

Как отмечают в министерстве, мастер-девелопером выступит госкорпорация ВЭБ. О планах сделать из Владивостока город-миллионник также заявил глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько новых крупных научно-промышленных городов, пишет RT. Эксперты идею министра раскритиковали, сообщает Правда.ру.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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