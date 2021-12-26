Путин пообещал ответить на расширение НАТО на восток

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин подчеркнул, что ответы НАТО могут быть различными Фото:
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Дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток не останется без ответа со стороны России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это [ответ Москвы на действия НАТО] зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — заявил глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина.

Путин напомнил, что ранее представители российского дипведомства передали своим иностранным коллегам проект соглашения между Москвой и НАТО, содержащий меры обеспечения безопасности обеих сторон. По словам президента, данный документ должен юридически закрепить достигнутый дипломатический переговорный результат.

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Дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток не останется без ответа со стороны России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Это [ответ Москвы на действия НАТО] зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — заявил глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина. Путин напомнил, что ранее представители российского дипведомства передали своим иностранным коллегам проект соглашения между Москвой и НАТО, содержащий меры обеспечения безопасности обеих сторон. По словам президента, данный документ должен юридически закрепить достигнутый дипломатический переговорный результат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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