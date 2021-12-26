Путин пообещал ответить на расширение НАТО на восток

Дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток не останется без ответа со стороны России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Это [ответ Москвы на действия НАТО] зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — заявил глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина.
Дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток не останется без ответа со стороны России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Это [ответ Москвы на действия НАТО] зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — заявил глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина. Путин напомнил, что ранее представители российского дипведомства передали своим иностранным коллегам проект соглашения между Москвой и НАТО, содержащий меры обеспечения безопасности обеих сторон. По словам президента, данный документ должен юридически закрепить достигнутый дипломатический переговорный результат.