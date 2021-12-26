Следствие хочет выпустить Хованского из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
Юрий Хованский с июня находится в СИЗО Фото:

Следствие попросило изменить или отменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, который находится в СИЗО. Об этом сообщается на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.

В карточке дела на сайте суда указано, что поступило ходатайство об отмене (изменении) меры пресечения, избранной по судебному решению. Заседание назначено на 29 декабря.

Хованского обвинили в оправдании терроризма, с июня блогер находится в СИЗО, передает РАПСИ. Основанием для дела стала песня о теракте на мюзикле «Норд-Ост», которую он исполнил на стриме в 2018 году. Защита Хованского утверждает, что это было в 2012 году, когда еще не было статьи об оправдании терроризма в интернете.

Ранее РБК сообщало, что двое из трех свидетелей по его делу могли быть бывшими сотрудниками МВД Санкт-Петербурга. В своих показаниях три человека утверждали, что случайно услышали песню Хованского в 2018 году в общественных местах. Позже двое свидетелей через 2,5 года независимо друг от друга обнаружили в интернете эту песню и сообщили в центр «Э» МВД (Главное управление МВД по противодействию экстремизму).

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Следствие попросило изменить или отменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, который находится в СИЗО. Об этом сообщается на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. В карточке дела на сайте суда указано, что поступило ходатайство об отмене (изменении) меры пресечения, избранной по судебному решению. Заседание назначено на 29 декабря. Хованского обвинили в оправдании терроризма, с июня блогер находится в СИЗО, передает РАПСИ. Основанием для дела стала песня о теракте на мюзикле «Норд-Ост», которую он исполнил на стриме в 2018 году. Защита Хованского утверждает, что это было в 2012 году, когда еще не было статьи об оправдании терроризма в интернете. Ранее РБК сообщало, что двое из трех свидетелей по его делу могли быть бывшими сотрудниками МВД Санкт-Петербурга. В своих показаниях три человека утверждали, что случайно услышали песню Хованского в 2018 году в общественных местах. Позже двое свидетелей через 2,5 года независимо друг от друга обнаружили в интернете эту песню и сообщили в центр «Э» МВД (Главное управление МВД по противодействию экстремизму).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...