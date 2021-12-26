Следствие хочет выпустить Хованского из СИЗО

Юрий Хованский с июня находится в СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Следствие попросило изменить или отменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, который находится в СИЗО. Об этом сообщается на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.

В карточке дела на сайте суда указано, что поступило ходатайство об отмене (изменении) меры пресечения, избранной по судебному решению. Заседание назначено на 29 декабря.

Хованского обвинили в оправдании терроризма, с июня блогер находится в СИЗО, передает РАПСИ. Основанием для дела стала песня о теракте на мюзикле «Норд-Ост», которую он исполнил на стриме в 2018 году. Защита Хованского утверждает, что это было в 2012 году, когда еще не было статьи об оправдании терроризма в интернете.

Ранее РБК сообщало, что двое из трех свидетелей по его делу могли быть бывшими сотрудниками МВД Санкт-Петербурга. В своих показаниях три человека утверждали, что случайно услышали песню Хованского в 2018 году в общественных местах. Позже двое свидетелей через 2,5 года независимо друг от друга обнаружили в интернете эту песню и сообщили в центр «Э» МВД (Главное управление МВД по противодействию экстремизму).

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