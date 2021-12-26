26 декабря 2021

Кадыров предложил уголовно наказывать СМИ-иноагентов. «Сажать пожизненно за предательство»

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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров считает, что представителей СМИ-иноагентов следует сажать в тюрьму или высылать из страны Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что представителей СМИ-иноагентов нужно сажать в тюрьму. Так он высказался на пресс-конференции в Грозном.

«Этих продажных иностранных агентов нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары», — передает заявление Кадырова РИА «Новости». Таким образом глава Чечни ответил на вопрос, какую ответственность следует нести работникам СМИ, признанными иностранными агентами.

Ранее председатель комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил об обсуждении в Совете Федерации ужесточения закона об иноагентах, а также усложнения применения указанных в нем норм. Сенатор также не исключил возможности появления новых законопроектов в этом направлении.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что представителей СМИ-иноагентов нужно сажать в тюрьму. Так он высказался на пресс-конференции в Грозном. «Этих продажных иностранных агентов нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары», — передает заявление Кадырова РИА «Новости». Таким образом глава Чечни ответил на вопрос, какую ответственность следует нести работникам СМИ, признанными иностранными агентами. Ранее председатель комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил об обсуждении в Совете Федерации ужесточения закона об иноагентах, а также усложнения применения указанных в нем норм. Сенатор также не исключил возможности появления новых законопроектов в этом направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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