Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что представителей СМИ-иноагентов нужно сажать в тюрьму. Так он высказался на пресс-конференции в Грозном.
«Этих продажных иностранных агентов нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары», — передает заявление Кадырова РИА «Новости». Таким образом глава Чечни ответил на вопрос, какую ответственность следует нести работникам СМИ, признанными иностранными агентами.
Ранее председатель комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил об обсуждении в Совете Федерации ужесточения закона об иноагентах, а также усложнения применения указанных в нем норм. Сенатор также не исключил возможности появления новых законопроектов в этом направлении.
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что представителей СМИ-иноагентов нужно сажать в тюрьму. Так он высказался на пресс-конференции в Грозном. «Этих продажных иностранных агентов нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары», — передает заявление Кадырова РИА «Новости». Таким образом глава Чечни ответил на вопрос, какую ответственность следует нести работникам СМИ, признанными иностранными агентами. Ранее председатель комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил об обсуждении в Совете Федерации ужесточения закона об иноагентах, а также усложнения применения указанных в нем норм. Сенатор также не исключил возможности появления новых законопроектов в этом направлении.