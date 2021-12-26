В США рассказали о первом признаке начала мировой войны

Вытеснение США и бездействие Джо Байдена — первые шаги к началу мировой войны Фото: depositphotos.com

Одним из признаков начала мировой войны является вытеснение США. Такое предположение выдвинул американский политический обозреватель Гордон Чанг.

«Один из первых признаков начала войны: вытеснение США», — заявил Чанг в комментарии Daily Express, не уточнив, почему сделал такой вывод. Он добавил, что американский президент Джо Байден не делает ничего для того, чтобы ослабить действия конкурентов Вашингтона.

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