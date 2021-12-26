Ряд печатных СМИ Украины откажутся от издания на русском языке

27 декабря 2021 в 02:02 Размер текста - 17 +

Газеты вынуждены отказаться от издания на русском языке из-за новых норм в законодательстве Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Некоторые украинские печатные СМИ вынуждены отказаться от версии на русском языке из-за финансовых трудностей. Это происходит в связи с появлением на Украине новых языковых норм, в соответствии с которыми необходимо издавать не менее половины тиража на украинском языке. Действие закона начинается с 16 января 2022 года. «Мы будем действовать в рамках действующего законодательства, которое вступает в силу с 16 января. Две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать, потому что основные расходы — бумага, печать и реализация. То есть расходы вырастут в два раза, если делать две версии одновременно», — цитирует издание «Страна» заявление главного редактора газеты «Комсомольская правда на Украине» Оксаны Богдановой. Отмечается, что некоторые издания уже пытаются обойти новое законодательство. Согласно требованиям, региональные медиа обязаны перейти на украинский язык лишь с июля 2024 года. В связи с этим редактора перерегистрируют СМИ под свидетельство регионального характера. Ряд изданий будут выпускать две версии: на украинском и русском языках. Однако, несмотря на все меры, крах печатных газет на Украине неминуем, пишет «Страна». Многие читатели десятилетиями покупают газеты на русском, люди окажутся не готовы к языковым переменам и перестанут приобретать продукцию, а для рынка — это большой удар, пишут в издании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Некоторые украинские печатные СМИ вынуждены отказаться от версии на русском языке из-за финансовых трудностей. Это происходит в связи с появлением на Украине новых языковых норм, в соответствии с которыми необходимо издавать не менее половины тиража на украинском языке. Действие закона начинается с 16 января 2022 года. «Мы будем действовать в рамках действующего законодательства, которое вступает в силу с 16 января. Две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать, потому что основные расходы — бумага, печать и реализация. То есть расходы вырастут в два раза, если делать две версии одновременно», — цитирует издание «Страна» заявление главного редактора газеты «Комсомольская правда на Украине» Оксаны Богдановой. Отмечается, что некоторые издания уже пытаются обойти новое законодательство. Согласно требованиям, региональные медиа обязаны перейти на украинский язык лишь с июля 2024 года. В связи с этим редактора перерегистрируют СМИ под свидетельство регионального характера. Ряд изданий будут выпускать две версии: на украинском и русском языках. Однако, несмотря на все меры, крах печатных газет на Украине неминуем, пишет «Страна». Многие читатели десятилетиями покупают газеты на русском, люди окажутся не готовы к языковым переменам и перестанут приобретать продукцию, а для рынка — это большой удар, пишут в издании.