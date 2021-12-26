Постпред Крыма: Украина и НАТО готовят очередные провокации

27 декабря 2021 в 05:21 Размер текста - 17 +

В сторону России НАТО и Украина готовят провокации в период новогодних праздников Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Провокации со стороны украинских властей и Запада можно ожидать в любое время. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов. «Я ожидаю их провокаций в любое время. Они, хотелось бы надеяться, осознают всю глубину последствий и понимают, что Россия даст ответ на их провокации», — рассказал Мурадов в интервью газете «Известия». Он добавил, что на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что «забалтывать процесс мы (российские власти — прим. ред. URA.RU) не дадим». По словам Мурадова, Украина испортит своему народу новогодние праздники, если ее власти устроят провокации на Черном море. Он отметил, что в таком случае в стране резко возрастет напряженность, тем самым Украина еще раз покажет, как «любит» свой народ. Представитель республики при президенте РФ рассказал, что уровень напряженности в черноморском регионе значительно вырос, когда западные страны запустили «Крымскую платформу». Мурадов сообщил, что после подписания документа, ее участники ведут активную работу по ее исполнению. В результате этих процессов происходят многочисленные провокации в отношении морского и воздушного пространства в крымском регионе. Саммит «Крымская платформа» прошел в Киеве 23 августа. Основной темой переговоров был вопрос возвращения контроля над Крымом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил саммит как антироссийское мероприятие. Глава Крыма сказал, что у Украины нет шансов вернуть себе полуостров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Провокации со стороны украинских властей и Запада можно ожидать в любое время. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов. «Я ожидаю их провокаций в любое время. Они, хотелось бы надеяться, осознают всю глубину последствий и понимают, что Россия даст ответ на их провокации», — рассказал Мурадов в интервью газете «Известия». Он добавил, что на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что «забалтывать процесс мы (российские власти — прим. ред. URA.RU) не дадим». По словам Мурадова, Украина испортит своему народу новогодние праздники, если ее власти устроят провокации на Черном море. Он отметил, что в таком случае в стране резко возрастет напряженность, тем самым Украина еще раз покажет, как «любит» свой народ. Представитель республики при президенте РФ рассказал, что уровень напряженности в черноморском регионе значительно вырос, когда западные страны запустили «Крымскую платформу». Мурадов сообщил, что после подписания документа, ее участники ведут активную работу по ее исполнению. В результате этих процессов происходят многочисленные провокации в отношении морского и воздушного пространства в крымском регионе. Саммит «Крымская платформа» прошел в Киеве 23 августа. Основной темой переговоров был вопрос возвращения контроля над Крымом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил саммит как антироссийское мероприятие. Глава Крыма сказал, что у Украины нет шансов вернуть себе полуостров.