США не опасаются последствий за высказывания против России и других стран, так как чувствуют себя безнаказанными. Об этом заявил политолог, эксперт в сфере международных отношений Джеймс Джатрас.
«Эти люди по-прежнему думают, что им все и все подвластны. Что они могут гавкать и угрожать, и при этом ни Москва, ни Китай, ни, допустим, Иран им ничего не сделают», — цитирует политолога РЕН-ТВ.
Президент США Джо Байден упал в глазах своих избирателей, поэтому то, что он говорит, для граждан не имеет большого значения, отметил Джатрас. На данный роль играет то, какую позицию транслирует политический истеблишмент. Американские СМИ, в свою очередь, постоянно твердят о нападении России на Украину, подчеркнул политолог.
Ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России новыми санкциями из-за ситуации на Украине. США координируют свою позицию с союзниками и передают всю информацию российским властям, подчеркнула Харрис.
США не опасаются последствий за высказывания против России и других стран, так как чувствуют себя безнаказанными. Об этом заявил политолог, эксперт в сфере международных отношений Джеймс Джатрас. «Эти люди по-прежнему думают, что им все и все подвластны. Что они могут гавкать и угрожать, и при этом ни Москва, ни Китай, ни, допустим, Иран им ничего не сделают», — цитирует политолога РЕН-ТВ. Президент США Джо Байден упал в глазах своих избирателей, поэтому то, что он говорит, для граждан не имеет большого значения, отметил Джатрас. На данный роль играет то, какую позицию транслирует политический истеблишмент. Американские СМИ, в свою очередь, постоянно твердят о нападении России на Украину, подчеркнул политолог. Ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России новыми санкциями из-за ситуации на Украине. США координируют свою позицию с союзниками и передают всю информацию российским властям, подчеркнула Харрис.