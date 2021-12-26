Американский политолог: США не боятся «гавкать» на РФ. «Думают, что им все подвластны»

27 декабря 2021 в 06:33 Размер текста - 17 +

Политолог заявил, что США чувствуют себя безнаказанными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США не опасаются последствий за высказывания против России и других стран, так как чувствуют себя безнаказанными. Об этом заявил политолог, эксперт в сфере международных отношений Джеймс Джатрас. «Эти люди по-прежнему думают, что им все и все подвластны. Что они могут гавкать и угрожать, и при этом ни Москва, ни Китай, ни, допустим, Иран им ничего не сделают», — цитирует политолога РЕН-ТВ. Президент США Джо Байден упал в глазах своих избирателей, поэтому то, что он говорит, для граждан не имеет большого значения, отметил Джатрас. На данный роль играет то, какую позицию транслирует политический истеблишмент. Американские СМИ, в свою очередь, постоянно твердят о нападении России на Украину, подчеркнул политолог. Ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России новыми санкциями из-за ситуации на Украине. США координируют свою позицию с союзниками и передают всю информацию российским властям, подчеркнула Харрис. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США не опасаются последствий за высказывания против России и других стран, так как чувствуют себя безнаказанными. Об этом заявил политолог, эксперт в сфере международных отношений Джеймс Джатрас. «Эти люди по-прежнему думают, что им все и все подвластны. Что они могут гавкать и угрожать, и при этом ни Москва, ни Китай, ни, допустим, Иран им ничего не сделают», — цитирует политолога РЕН-ТВ. Президент США Джо Байден упал в глазах своих избирателей, поэтому то, что он говорит, для граждан не имеет большого значения, отметил Джатрас. На данный роль играет то, какую позицию транслирует политический истеблишмент. Американские СМИ, в свою очередь, постоянно твердят о нападении России на Украину, подчеркнул политолог. Ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России новыми санкциями из-за ситуации на Украине. США координируют свою позицию с союзниками и передают всю информацию российским властям, подчеркнула Харрис.