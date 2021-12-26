26 декабря 2021

Американский политолог: США не боятся «гавкать» на РФ. «Думают, что им все подвластны»

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Политолог заявил, что США чувствуют себя безнаказанными Фото:

США не опасаются последствий за высказывания против России и других стран, так как чувствуют себя безнаказанными. Об этом заявил политолог, эксперт в сфере международных отношений Джеймс Джатрас.

«Эти люди по-прежнему думают, что им все и все подвластны. Что они могут гавкать и угрожать, и при этом ни Москва, ни Китай, ни, допустим, Иран им ничего не сделают», — цитирует политолога РЕН-ТВ.

Президент США Джо Байден упал в глазах своих избирателей, поэтому то, что он говорит, для граждан не имеет большого значения, отметил Джатрас. На данный роль играет то, какую позицию транслирует политический истеблишмент. Американские СМИ, в свою очередь, постоянно твердят о нападении России на Украину, подчеркнул политолог.

Ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России новыми санкциями из-за ситуации на Украине. США координируют свою позицию с союзниками и передают всю информацию российским властям, подчеркнула Харрис.

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США не опасаются последствий за высказывания против России и других стран, так как чувствуют себя безнаказанными. Об этом заявил политолог, эксперт в сфере международных отношений Джеймс Джатрас. «Эти люди по-прежнему думают, что им все и все подвластны. Что они могут гавкать и угрожать, и при этом ни Москва, ни Китай, ни, допустим, Иран им ничего не сделают», — цитирует политолога РЕН-ТВ. Президент США Джо Байден упал в глазах своих избирателей, поэтому то, что он говорит, для граждан не имеет большого значения, отметил Джатрас. На данный роль играет то, какую позицию транслирует политический истеблишмент. Американские СМИ, в свою очередь, постоянно твердят о нападении России на Украину, подчеркнул политолог. Ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России новыми санкциями из-за ситуации на Украине. США координируют свою позицию с союзниками и передают всю информацию российским властям, подчеркнула Харрис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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