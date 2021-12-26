Хуснуллин призвал изменить норму алкоголя для водителей

27 декабря 2021 в 07:24 Размер текста - 17 +

Необходимо урегулировать вопрос о количестве допустимого алкоголя в крови водителей, считает Марат Хуснуллин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови для водителей. С такой инициативой выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать», — сказал Хуснуллин в разговоре в «Ведомостями». Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за езду в пьяном виде. Экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков предложил штрафовать за пьяную езду не только водителей, но и пассажиров, а также тех, кто продал водителю алкоголь, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови для водителей. С такой инициативой выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать», — сказал Хуснуллин в разговоре в «Ведомостями». Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за езду в пьяном виде. Экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков предложил штрафовать за пьяную езду не только водителей, но и пассажиров, а также тех, кто продал водителю алкоголь, пишет «Национальная служба новостей».