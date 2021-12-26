26 декабря 2021

Хуснуллин призвал изменить норму алкоголя для водителей

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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, хуснуллин марат
Необходимо урегулировать вопрос о количестве допустимого алкоголя в крови водителей, считает Марат Хуснуллин Фото:

В России необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови для водителей. С такой инициативой выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать», — сказал Хуснуллин в разговоре в «Ведомостями».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за езду в пьяном виде. Экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков предложил штрафовать за пьяную езду не только водителей, но и пассажиров, а также тех, кто продал водителю алкоголь, пишет «Национальная служба новостей».

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В России необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови для водителей. С такой инициативой выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать», — сказал Хуснуллин в разговоре в «Ведомостями». Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за езду в пьяном виде. Экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков предложил штрафовать за пьяную езду не только водителей, но и пассажиров, а также тех, кто продал водителю алкоголь, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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