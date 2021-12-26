В РФ предложили без суда взыскивать долги по налогам

27 декабря 2021 в 07:43 Размер текста - 17 +

Изменение порядка взыскания долгов поможет уменьшить нагрузку на мировых судей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России необходимо во внесудебном порядке взыскивать с граждан долги по налогам, так как это поможет уменьшить нагрузку на судей. Об этом заявил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. «Верховным судом РФ подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. Таким образом, если дело очевидное, налоговой не придется обращаться в суд. Данная мера позволит снизить нагрузку на мировых судей», — передает слова Момотова «Российская газета». Судья отмечает, что в 2021 году мировыми судьями было рассмотрено 2,8 млн заявлений о взыскании налогов с граждан, при этом обжалованы были лишь 5%. «В большинстве случаев налоги с граждан взыскиваются в приказном порядке. Это упрощенная процедура, когда судья без разбирательства выписывает судебный приказ», — отмечает Момотов. По данным судебного департамента при Верховном суде России, за шесть месяцев 2021 года общая сумма взысканий с граждан по налоговым долгам составила более 46 млрд рублей. Ранее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев поддержал инициативу взыскивать долги россиян перед государством без суда. Также в правительстве разработали законопроект, который позволяет изымать у неплательщиков загранпаспорта, пишет телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России необходимо во внесудебном порядке взыскивать с граждан долги по налогам, так как это поможет уменьшить нагрузку на судей. Об этом заявил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. «Верховным судом РФ подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. Таким образом, если дело очевидное, налоговой не придется обращаться в суд. Данная мера позволит снизить нагрузку на мировых судей», — передает слова Момотова «Российская газета». Судья отмечает, что в 2021 году мировыми судьями было рассмотрено 2,8 млн заявлений о взыскании налогов с граждан, при этом обжалованы были лишь 5%. «В большинстве случаев налоги с граждан взыскиваются в приказном порядке. Это упрощенная процедура, когда судья без разбирательства выписывает судебный приказ», — отмечает Момотов. По данным судебного департамента при Верховном суде России, за шесть месяцев 2021 года общая сумма взысканий с граждан по налоговым долгам составила более 46 млрд рублей. Ранее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев поддержал инициативу взыскивать долги россиян перед государством без суда. Также в правительстве разработали законопроект, который позволяет изымать у неплательщиков загранпаспорта, пишет телеканал 360.