26 декабря 2021

В РФ предложили без суда взыскивать долги по налогам

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменение порядка взыскания долгов поможет уменьшить нагрузку на мировых судей Фото:

В России необходимо во внесудебном порядке взыскивать с граждан долги по налогам, так как это поможет уменьшить нагрузку на судей. Об этом заявил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

«Верховным судом РФ подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. Таким образом, если дело очевидное, налоговой не придется обращаться в суд. Данная мера позволит снизить нагрузку на мировых судей», — передает слова Момотова «Российская газета».

Судья отмечает, что в 2021 году мировыми судьями было рассмотрено 2,8 млн заявлений о взыскании налогов с граждан, при этом обжалованы были лишь 5%. «В большинстве случаев налоги с граждан взыскиваются в приказном порядке. Это упрощенная процедура, когда судья без разбирательства выписывает судебный приказ», — отмечает Момотов. По данным судебного департамента при Верховном суде России, за шесть месяцев 2021 года общая сумма взысканий с граждан по налоговым долгам составила более 46 млрд рублей.

Ранее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев поддержал инициативу взыскивать долги россиян перед государством без суда. Также в правительстве разработали законопроект, который позволяет изымать у неплательщиков загранпаспорта, пишет телеканал 360.

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В России необходимо во внесудебном порядке взыскивать с граждан долги по налогам, так как это поможет уменьшить нагрузку на судей. Об этом заявил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. «Верховным судом РФ подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. Таким образом, если дело очевидное, налоговой не придется обращаться в суд. Данная мера позволит снизить нагрузку на мировых судей», — передает слова Момотова «Российская газета». Судья отмечает, что в 2021 году мировыми судьями было рассмотрено 2,8 млн заявлений о взыскании налогов с граждан, при этом обжалованы были лишь 5%. «В большинстве случаев налоги с граждан взыскиваются в приказном порядке. Это упрощенная процедура, когда судья без разбирательства выписывает судебный приказ», — отмечает Момотов. По данным судебного департамента при Верховном суде России, за шесть месяцев 2021 года общая сумма взысканий с граждан по налоговым долгам составила более 46 млрд рублей. Ранее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев поддержал инициативу взыскивать долги россиян перед государством без суда. Также в правительстве разработали законопроект, который позволяет изымать у неплательщиков загранпаспорта, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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