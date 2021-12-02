Долги россиян перед государством хотят списывать без суда

02 декабря 2021 в 13:31 Размер текста - 17 +

Верховный суд РФ подготовил проект закона о списании долгов по налогам во внесудебном порядке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Верховный суд РФ предложил взыскивать долги по налогам с физических лиц во внесудебном порядке. Суд уже подготовил проект соответствующего федерального закона. «Верховным судом РФ подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями», — цитирует председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева ТАСС. Он отметил, что за девять месяцев 2021 года мировые судьи рассмотрели два миллиона дел о выдачи судебных приказов о взыскании долгов по налогам. Возражения неплательщиков поступили только в 5% случаев. Российское законодательство позволяет списывать во внесудебном порядке долги с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь эту систему хотят распространить на физических лиц. О списании задолженности неплательщиков будут уведомлять заранее. В течение месяца со дня получения соответствующего решения они могут направить возражение в налоговый орган. В этом случае списать задолженность смогут только по решению суда. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Верховный суд РФ предложил взыскивать долги по налогам с физических лиц во внесудебном порядке. Суд уже подготовил проект соответствующего федерального закона. «Верховным судом РФ подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями», — цитирует председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева ТАСС. Он отметил, что за девять месяцев 2021 года мировые судьи рассмотрели два миллиона дел о выдачи судебных приказов о взыскании долгов по налогам. Возражения неплательщиков поступили только в 5% случаев. Российское законодательство позволяет списывать во внесудебном порядке долги с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь эту систему хотят распространить на физических лиц. О списании задолженности неплательщиков будут уведомлять заранее. В течение месяца со дня получения соответствующего решения они могут направить возражение в налоговый орган. В этом случае списать задолженность смогут только по решению суда.