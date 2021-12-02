Долги россиян перед государством хотят списывать без суда

Верховный суд РФ предложил взыскивать долги по налогам с физических лиц во внесудебном порядке. Суд уже подготовил проект соответствующего федерального закона.
«Верховным судом РФ подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями», — цитирует председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева ТАСС. Он отметил, что за девять месяцев 2021 года мировые судьи рассмотрели два миллиона дел о выдачи судебных приказов о взыскании долгов по налогам. Возражения неплательщиков поступили только в 5% случаев.
Российское законодательство позволяет списывать во внесудебном порядке долги с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь эту систему хотят распространить на физических лиц. О списании задолженности неплательщиков будут уведомлять заранее. В течение месяца со дня получения соответствующего решения они могут направить возражение в налоговый орган. В этом случае списать задолженность смогут только по решению суда.
Верховный суд РФ предложил взыскивать долги по налогам с физических лиц во внесудебном порядке. Суд уже подготовил проект соответствующего федерального закона. «Верховным судом РФ подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями», — цитирует председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева ТАСС. Он отметил, что за девять месяцев 2021 года мировые судьи рассмотрели два миллиона дел о выдачи судебных приказов о взыскании долгов по налогам. Возражения неплательщиков поступили только в 5% случаев. Российское законодательство позволяет списывать во внесудебном порядке долги с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь эту систему хотят распространить на физических лиц. О списании задолженности неплательщиков будут уведомлять заранее. В течение месяца со дня получения соответствующего решения они могут направить возражение в налоговый орган. В этом случае списать задолженность смогут только по решению суда.