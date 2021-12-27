Автомагистраль Москва—Казань подорожала на 200 млрд рублей

Проект строительства новой автомагистрали изначально оценивался в 623 млрд рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Строительство скоростной автомагистрали Москва—Казань обойдется на 200 миллиардов рублей дороже, чем планировалось изначально. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Главная угроза строительству автомагистрали, считает Хуснуллин, — это рост стоимости стройматериалов. «Один только прирост стоимости металла вызвал удорожание на 30 млрд рублей. Еще около 46 млрд рублей — рост зарплат строителям», — заявил вице-премьер в интервью «Ведомостям».

Кроме того, дополнительные траты возникли из-за того, что магистраль стала длиннее на 15 километров — ее нужно соединить ее с федеральной трассой М7 «Волга» возле Казани и продлить на Екатеринбург. Плюс по маршруту магистрали были найдены карстовые породы, что влечет за собой увеличение расходов на дорожное строительство. Еще одной причиной удорожания магистрали стало снижение количества трудовых мигрантов в России.

Будущая трасса Москва—Нижний Новгород—Казань (М12) протяженностью 810 км — крупнейший проект в сфере строительства автодорог в России. Трассу планируется построить в 2024 году вместе с продлением до Екатеринбурга. До прохождения госэкспертизы проект трассы оценивался в 623 млрд рублей.

Ранее в Росавтодоре утвердили маршрут продолжения высокоскоростной магистрали Москва—Казань (М-12) до Екатеринбурга. Ее проложат от города Дюртюли в Башкирии до города Ачит в Свердловской области. Для строительства трассы необходимо переделать 84 инженерных коммуникации и дополнительно построить 105 искусственных сооружений.

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