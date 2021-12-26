В декабре россияне получат повышенную пенсию

27 декабря 2021 в 08:18 Размер текста - 17 +

Пенсионеры получат часть выплат на месяц раньше из-за новогодних праздников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В декабре 2021 года пенсионерам, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделение Почты России, начислят деньги за январь 2022 года. Об этом сообщила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. «Эти выплаты связаны с январскими праздниками, которые продлятся до 9 января включительно. В декабре также прошла индексация фиксированных выплат к страховой пенсий для людей, которым исполнилось 80 лет, и для тех, кто закончил трудовую деятельность три месяца назад. Все эти выплаты поступят в декабре», — рассказала Григорьева изданию «Прайм». Ранее в ПРФ сообщили, что из-за новогодних каникул график начисления выплат и пособий будет изменен. Часть выплат будет произведена досрочно, 29 декабря 2021 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В декабре 2021 года пенсионерам, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделение Почты России, начислят деньги за январь 2022 года. Об этом сообщила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. «Эти выплаты связаны с январскими праздниками, которые продлятся до 9 января включительно. В декабре также прошла индексация фиксированных выплат к страховой пенсий для людей, которым исполнилось 80 лет, и для тех, кто закончил трудовую деятельность три месяца назад. Все эти выплаты поступят в декабре», — рассказала Григорьева изданию «Прайм». Ранее в ПРФ сообщили, что из-за новогодних каникул график начисления выплат и пособий будет изменен. Часть выплат будет произведена досрочно, 29 декабря 2021 года.