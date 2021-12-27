Заммэра Москвы: коронавирус приспособился к детям

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Ирина Текслер передала в детскую больницу наборы для экспресс-тестирования на выявление антигена коронавируса. Челябинск , ребенок, больной, врачи, травматология, детская больница, доктора, пациент, каталка больничная, экстренное отделение
Коронавирус у детей стал протекать гораздо тяжелее, чем в начале пандемии Фото:
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Коронавирус COVID-19

Дети стали значительно чаще болеть коронавирусом, чем в начале пандемии. При этом у детей коронавирус все чаще проявляется как пневмония, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«По мере мутации вирус „приспосабливается“ к детям. В эту волну в Москве госпитализировали по 20-30 детей ежедневно. При „уханьском“ штамме такие случаи были единичны, и только у детей с серьезной сопутствующей патологией», — сказала Ракова в интервью РИА «Новости».

По ее словам, в Москве в целом за пандемию COVID переболели 245 тысяч детей. При этом сейчас коронавирус проявляется у них не просто как острое респираторное заболевание с высоким подъемом температуры, а все чаще оборачивается пневмонией.

Ранее интернет-опрос АНО «Национальные приоритеты» (организация, управляющая порталом «Стопкоронавирус.рф») показал, что более половины россиян положительно относятся к прививке от коронавируса и уже сделали ее. Также более половины россиян выступает за прививки для детей с согласия родителей. С апреля по декабрь их доля возросла на 2 процентных пункта — с 54% до 56%.

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Дети стали значительно чаще болеть коронавирусом, чем в начале пандемии. При этом у детей коронавирус все чаще проявляется как пневмония, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. «По мере мутации вирус „приспосабливается“ к детям. В эту волну в Москве госпитализировали по 20-30 детей ежедневно. При „уханьском“ штамме такие случаи были единичны, и только у детей с серьезной сопутствующей патологией», — сказала Ракова в интервью РИА «Новости». По ее словам, в Москве в целом за пандемию COVID переболели 245 тысяч детей. При этом сейчас коронавирус проявляется у них не просто как острое респираторное заболевание с высоким подъемом температуры, а все чаще оборачивается пневмонией. Ранее интернет-опрос АНО «Национальные приоритеты» (организация, управляющая порталом «Стопкоронавирус.рф») показал, что более половины россиян положительно относятся к прививке от коронавируса и уже сделали ее. Также более половины россиян выступает за прививки для детей с согласия родителей. С апреля по декабрь их доля возросла на 2 процентных пункта — с 54% до 56%.
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