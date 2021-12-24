Исследование: 56% россиян согласны вакцинировать детей от COVID

Более половины россиян положительно относятся к прививке от коронавируса и уже сделали ее. Об этом свидетельствуют данные интернет-опроса АНО «Национальные приоритеты» (организация, управляющая порталом «Стопкоронавирус.рф»). Согласно результатам опроса, 54% респондентов вакцинировались.
«54% респондентов уже сделали вакцину, доля вакцинированных с июня возросла на 21%. Более половины россиян выступают в целом „за“ прививки для детей с согласия родителей. С апреля по декабрь их доля возросла на 2 процентных пункта — с 54% до 56%», — приводятся данные опроса на сайте.
Россияне также считают, что страна входит в тройку держав, которые лучше других справляются с эпидемией, наряду с Китаем и Израилем. В интернет-опросе приняли участие 1 600 респондентов в возрасте старше 18 лет по всей России. Опрос проводился в апреле, июне и декабре 2021 года.
Ранее в ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса во всем мире. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире снизилось на 5%, а летальных исходов — на 10%, передает MK.RU.
Более половины россиян положительно относятся к прививке от коронавируса и уже сделали ее. Об этом свидетельствуют данные интернет-опроса АНО «Национальные приоритеты» (организация, управляющая порталом «Стопкоронавирус.рф»). Согласно результатам опроса, 54% респондентов вакцинировались. «54% респондентов уже сделали вакцину, доля вакцинированных с июня возросла на 21%. Более половины россиян выступают в целом „за“ прививки для детей с согласия родителей. С апреля по декабрь их доля возросла на 2 процентных пункта — с 54% до 56%», — приводятся данные опроса на сайте. Россияне также считают, что страна входит в тройку держав, которые лучше других справляются с эпидемией, наряду с Китаем и Израилем. В интернет-опросе приняли участие 1 600 респондентов в возрасте старше 18 лет по всей России. Опрос проводился в апреле, июне и декабре 2021 года. Ранее в ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса во всем мире. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире снизилось на 5%, а летальных исходов — на 10%, передает MK.RU.