Исследование: 56% россиян согласны вакцинировать детей от COVID

24 декабря 2021 в 13:06 Размер текста - 17 +

Число россиян, сделавших прививку от COVID-19, увеличилось за 9 месяцев на 38% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Более половины россиян положительно относятся к прививке от коронавируса и уже сделали ее. Об этом свидетельствуют данные интернет-опроса АНО «Национальные приоритеты» (организация, управляющая порталом «Стопкоронавирус.рф»). Согласно результатам опроса, 54% респондентов вакцинировались. «54% респондентов уже сделали вакцину, доля вакцинированных с июня возросла на 21%. Более половины россиян выступают в целом „за“ прививки для детей с согласия родителей. С апреля по декабрь их доля возросла на 2 процентных пункта — с 54% до 56%», — приводятся данные опроса на сайте. Россияне также считают, что страна входит в тройку держав, которые лучше других справляются с эпидемией, наряду с Китаем и Израилем. В интернет-опросе приняли участие 1 600 респондентов в возрасте старше 18 лет по всей России. Опрос проводился в апреле, июне и декабре 2021 года. Ранее в ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса во всем мире. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире снизилось на 5%, а летальных исходов — на 10%, передает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Более половины россиян положительно относятся к прививке от коронавируса и уже сделали ее. Об этом свидетельствуют данные интернет-опроса АНО «Национальные приоритеты» (организация, управляющая порталом «Стопкоронавирус.рф»). Согласно результатам опроса, 54% респондентов вакцинировались. «54% респондентов уже сделали вакцину, доля вакцинированных с июня возросла на 21%. Более половины россиян выступают в целом „за“ прививки для детей с согласия родителей. С апреля по декабрь их доля возросла на 2 процентных пункта — с 54% до 56%», — приводятся данные опроса на сайте. Россияне также считают, что страна входит в тройку держав, которые лучше других справляются с эпидемией, наряду с Китаем и Израилем. В интернет-опросе приняли участие 1 600 респондентов в возрасте старше 18 лет по всей России. Опрос проводился в апреле, июне и декабре 2021 года. Ранее в ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса во всем мире. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире снизилось на 5%, а летальных исходов — на 10%, передает MK.RU.