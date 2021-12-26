Власти назвали единственный способ открыть кетовскую школу

Андрей Кочеров предложил решать спор по кетовской школе за столом переговоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Решить проблему с выкупом новой школы в селе Кетово Курганской области можно только за столом переговоров, считает директор регионального департамента образования Андрей Кочеров. На итоговой пресс-конференции в ведомстве он заявил, что давление на правительство силой общественного мнения не приведет к результату, передает корреспондент URA.RU.

«Вопрос мы все знаем, он очень сложный. В первую очередь его надо решать за столом переговоров, но никак не манипулировать подключением общественных [организаций]. Все вопросы находятся в сугубо юридической плоскости», — рассказал Кочеров.

Чиновник заявил, что сейчас областное правительство силой общественного мнения пытаются принудить выкупить школу любой ценой. «На нарушение законодательства, которое повлечет за собой уголовную ответственность, никто из должностных лиц идти не может», — считает он.

Также Кочеров отметил, что состояние старой кетовской школы не такое плохое, как это пытаются показать представители родителей школьников. «Снимают сколотое окно, [говорят, что] стекла выпадают. Приезжаешь в эту школу — оказывается, что это единственное [сколотое] окно, которое стоит в кабинете завхоза, который уже поменял все остальные окна», — привел он пример. Чиновник признал, что школа в Кетово заполнена, но, по его данным, в Заозерном районе Кургана школы заполнены не меньше, и также работают в две смены.

Школу в Кетово построила компания «Эверест». Ранее URA.RU сообщало, что власти отказались выкупать ее, так как область оценила школу в 738 млн рублей, а инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей. Пресс-секретарь губернатора Вадима Шумкова Александр Тетерин считает, что «застройщик не готов отказаться от ожидаемой сверхприбыли, пряча это за заботой о детях». Руководитель компании «Эверест» Андрей Лушников ранее заявлял URA.RU, что «не хотел ни озолотиться, ни разбогатеть». Он отмечал, что согласно отчету Уральской торгово-промышленной палаты, стоимость школы составляет 1 120 170 000 рублей, а экспертиза, которая проводилась по заказу администрации Кетовского района, не верна.

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