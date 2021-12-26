Пиарщик губернатора Шумкова объяснил скандал из-за школы в Кетово

27 декабря 2021 в 10:25 Размер текста - 17 +

Александр Тетерин заявил, что власти не могут выкупить кетовскую школу за цену застройщика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области не могут выкупить новую школу в селе Кетово за ту сумму, которую хочет застройщик, так как заявленная им цена является завышенной. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Вадима Шумкова Александр Тетерин. «Застройщик не готов отказаться от ожидаемой сверхприбыли, пряча это за заботой о детях. Власти не имеют юридических оснований в обход законной оценки, а также курирующего министерства заплатить застройщику денег столько, сколько он возжелал. Тем более что разница в суммах — несколько сотен миллионов рублей», — написал Тетерин в своем telegram-канале. По словам чиновника, только в 2020 году власти три раза официально предлагали выкупить школу у застройщика за сумму, обозначенную экспертизой и согласованную Министерством просвещения, но получали отказ. При этом застройщик знал утвержденную сметную стоимость еще до начала стройки. Сейчас субсидия, выделенная на выкуп кетовской школы, уже возвращена в федеральный бюджет, как неосвоенная. Также Тетерин отметил, что изначально курировали стройку экс-замгубернатора Роман Ванюков и экс-глава Кетовского района Александр Носков. «Оба сейчас отбывают наказание за коррупционные преступления. Кто, чего и кому под столом пообещал, сейчас не узнаешь», — добавил он. При этом представитель властей обратил внимание, что недавно созданный «Родительский комитет» работает пока исключительно по кетовской школе, а недавно к ним якобы приезжал PR-специалист. Школу в Кетово построила компания «Эверест». Ранее URA.RU сообщало, что власти отказались выкупать ее, так как область оценила школу в 738 млн рублей, а инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей. Курганский прокурор Андрей Назаров направил губернатору Вадиму Шумкову представление, в котором предложил наказать чиновников, виновных в скандале с новой школой в селе Кетово. Председатель региональной организации «Родительский комитет» Юрий Леонов провел серию одиночных пикетов в Москве. Руководитель компании «Эверест» Андрей Лушников ранее заявлял URA.RU, что «не хотел ни озолотиться, ни разбогатеть». Он отмечал, что согласно отчету Уральской торгово-промышленной палаты, стоимость школы составляет 1 120 170 000 рублей, а экспертиза, которая проводилась по заказу администрации Кетовского района, не верна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Курганской области не могут выкупить новую школу в селе Кетово за ту сумму, которую хочет застройщик, так как заявленная им цена является завышенной. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Вадима Шумкова Александр Тетерин. «Застройщик не готов отказаться от ожидаемой сверхприбыли, пряча это за заботой о детях. Власти не имеют юридических оснований в обход законной оценки, а также курирующего министерства заплатить застройщику денег столько, сколько он возжелал. Тем более что разница в суммах — несколько сотен миллионов рублей», — написал Тетерин в своем telegram-канале. По словам чиновника, только в 2020 году власти три раза официально предлагали выкупить школу у застройщика за сумму, обозначенную экспертизой и согласованную Министерством просвещения, но получали отказ. При этом застройщик знал утвержденную сметную стоимость еще до начала стройки. Сейчас субсидия, выделенная на выкуп кетовской школы, уже возвращена в федеральный бюджет, как неосвоенная. Также Тетерин отметил, что изначально курировали стройку экс-замгубернатора Роман Ванюков и экс-глава Кетовского района Александр Носков. «Оба сейчас отбывают наказание за коррупционные преступления. Кто, чего и кому под столом пообещал, сейчас не узнаешь», — добавил он. При этом представитель властей обратил внимание, что недавно созданный «Родительский комитет» работает пока исключительно по кетовской школе, а недавно к ним якобы приезжал PR-специалист. Школу в Кетово построила компания «Эверест». Ранее URA.RU сообщало, что власти отказались выкупать ее, так как область оценила школу в 738 млн рублей, а инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей. Курганский прокурор Андрей Назаров направил губернатору Вадиму Шумкову представление, в котором предложил наказать чиновников, виновных в скандале с новой школой в селе Кетово. Председатель региональной организации «Родительский комитет» Юрий Леонов провел серию одиночных пикетов в Москве. Руководитель компании «Эверест» Андрей Лушников ранее заявлял URA.RU, что «не хотел ни озолотиться, ни разбогатеть». Он отмечал, что согласно отчету Уральской торгово-промышленной палаты, стоимость школы составляет 1 120 170 000 рублей, а экспертиза, которая проводилась по заказу администрации Кетовского района, не верна.