В Пермском крае срывается анонсированный властями план вакцинации

27 декабря 2021 в 12:11 Размер текста - 17 +

С начала вакцинации от коронавируса удалось привить менее 60% пермяков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Пермском крае, по данным на 27 декабря, от коронавируса привито 55,8% взрослого населения. Между тем глава регионального минздрава Анастасия Крутень ранее обещала до конца года вакцинировать 60% жителей. «По данным министерства здравоохранения Пермского края на утро 27 декабря, с начала массовой иммунизации от COVID-19 в регионе первичную вакцинацию прошли 1 млн 123 тыс. жителей (55,8% от всего взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом. Еще 145,2 тыс. человек начали ревакцинацию», — говорится на сайте правительства региона. В целом по России уровень коллективного иммунитета составляет 60,4%, указано на портале Стопкоронавирус.рф. О том, что Прикамье до конца 2021 года достигнет показателя по иммунизации в 60% министр здравоохранения края говорила 19 ноября. При этом, по словам Крутень, стремиться нужно к показателю в 80%. Ранее URA.RU рассказывало, что в начале февраля в регионе приступят к вакцинации подростков. Всего планируется привить 32 тысячи детей от 12 до 17 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермском крае, по данным на 27 декабря, от коронавируса привито 55,8% взрослого населения. Между тем глава регионального минздрава Анастасия Крутень ранее обещала до конца года вакцинировать 60% жителей. «По данным министерства здравоохранения Пермского края на утро 27 декабря, с начала массовой иммунизации от COVID-19 в регионе первичную вакцинацию прошли 1 млн 123 тыс. жителей (55,8% от всего взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом. Еще 145,2 тыс. человек начали ревакцинацию», — говорится на сайте правительства региона. В целом по России уровень коллективного иммунитета составляет 60,4%, указано на портале Стопкоронавирус.рф. О том, что Прикамье до конца 2021 года достигнет показателя по иммунизации в 60% министр здравоохранения края говорила 19 ноября. При этом, по словам Крутень, стремиться нужно к показателю в 80%. Ранее URA.RU рассказывало, что в начале февраля в регионе приступят к вакцинации подростков. Всего планируется привить 32 тысячи детей от 12 до 17 лет.