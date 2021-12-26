В Пермском крае срывается анонсированный властями план вакцинации

В Пермском крае, по данным на 27 декабря, от коронавируса привито 55,8% взрослого населения. Между тем глава регионального минздрава Анастасия Крутень ранее обещала до конца года вакцинировать 60% жителей.
«По данным министерства здравоохранения Пермского края на утро 27 декабря, с начала массовой иммунизации от COVID-19 в регионе первичную вакцинацию прошли 1 млн 123 тыс. жителей (55,8% от всего взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом. Еще 145,2 тыс. человек начали ревакцинацию», — говорится на сайте правительства региона.
В целом по России уровень коллективного иммунитета составляет 60,4%, указано на портале Стопкоронавирус.рф. О том, что Прикамье до конца 2021 года достигнет показателя по иммунизации в 60% министр здравоохранения края говорила 19 ноября. При этом, по словам Крутень, стремиться нужно к показателю в 80%. Ранее URA.RU рассказывало, что в начале февраля в регионе приступят к вакцинации подростков. Всего планируется привить 32 тысячи детей от 12 до 17 лет.
В Пермском крае, по данным на 27 декабря, от коронавируса привито 55,8% взрослого населения. Между тем глава регионального минздрава Анастасия Крутень ранее обещала до конца года вакцинировать 60% жителей. «По данным министерства здравоохранения Пермского края на утро 27 декабря, с начала массовой иммунизации от COVID-19 в регионе первичную вакцинацию прошли 1 млн 123 тыс. жителей (55,8% от всего взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом. Еще 145,2 тыс. человек начали ревакцинацию», — говорится на сайте правительства региона. В целом по России уровень коллективного иммунитета составляет 60,4%, указано на портале Стопкоронавирус.рф. О том, что Прикамье до конца 2021 года достигнет показателя по иммунизации в 60% министр здравоохранения края говорила 19 ноября. При этом, по словам Крутень, стремиться нужно к показателю в 80%. Ранее URA.RU рассказывало, что в начале февраля в регионе приступят к вакцинации подростков. Всего планируется привить 32 тысячи детей от 12 до 17 лет.