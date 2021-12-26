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В Пермском крае срывается анонсированный властями план вакцинации

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Вакцинация от коронавируса. Челябинск, медсестра, прививка, врач, больница, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник v
С начала вакцинации от коронавируса удалось привить менее 60% пермяков Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае, по данным на 27 декабря, от коронавируса привито 55,8% взрослого населения. Между тем глава регионального минздрава Анастасия Крутень ранее обещала до конца года вакцинировать 60% жителей.

«По данным министерства здравоохранения Пермского края на утро 27 декабря, с начала массовой иммунизации от COVID-19 в регионе первичную вакцинацию прошли 1 млн 123 тыс. жителей (55,8% от всего взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом. Еще 145,2 тыс. человек начали ревакцинацию», — говорится на сайте правительства региона.

В целом по России уровень коллективного иммунитета составляет 60,4%, указано на портале Стопкоронавирус.рф. О том, что Прикамье до конца 2021 года достигнет показателя по иммунизации в 60% министр здравоохранения края говорила 19 ноября. При этом, по словам Крутень, стремиться нужно к показателю в 80%. Ранее URA.RU рассказывало, что в начале февраля в регионе приступят к вакцинации подростков. Всего планируется привить 32 тысячи детей от 12 до 17 лет.

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В Пермском крае, по данным на 27 декабря, от коронавируса привито 55,8% взрослого населения. Между тем глава регионального минздрава Анастасия Крутень ранее обещала до конца года вакцинировать 60% жителей. «По данным министерства здравоохранения Пермского края на утро 27 декабря, с начала массовой иммунизации от COVID-19 в регионе первичную вакцинацию прошли 1 млн 123 тыс. жителей (55,8% от всего взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом. Еще 145,2 тыс. человек начали ревакцинацию», — говорится на сайте правительства региона. В целом по России уровень коллективного иммунитета составляет 60,4%, указано на портале Стопкоронавирус.рф. О том, что Прикамье до конца 2021 года достигнет показателя по иммунизации в 60% министр здравоохранения края говорила 19 ноября. При этом, по словам Крутень, стремиться нужно к показателю в 80%. Ранее URA.RU рассказывало, что в начале февраля в регионе приступят к вакцинации подростков. Всего планируется привить 32 тысячи детей от 12 до 17 лет.
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