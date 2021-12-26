Пермяку, обезглавившему беременную жену, вынесли приговор

С подсудимого взыскали 9 млн рублей в пользу потерпевших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми, жестоко убивший беременную жену и ее отца, получил пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает сайт Следственного Комитета РФ. Его осудили по пп. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц с особой жестокостью, в том числе беременной женщины).

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщается на сайте. Также с осужденного взыскано более 9 миллионов рублей в пользу потерпевших, подавших иск.

Ранее в Пермском микрорайоне Заостровка местный житель Шохназар Шосафаров жестоко убил свою беременную жену, обезглавив ее. Причиной стало то, что женщина не хотела жить по восточным правилам и заниматься только домашними делами. За происходящим наблюдали дети 4 и 1,5 лет. После убийства осужденный вышел на улицу, где встретил отца девушки. Зять нанес 60 колото-резанных ударов родственнику, отчего мужчина скончался на месте.

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