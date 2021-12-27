Вирусологи назвали иммунитет, защищающий от штамма «Омикрон»

27 декабря 2021 в 20:03 Размер текста - 17 +

Группоспецифический иммунитет поможет защититься от «Омикрона» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Группоспецифический иммунитет, который образуется у людей при контакте с разными вариантами коронавируса, защитит от омикрон-штамма, научившегося обходить антитела к COVID. Об этом URA.RU рассказали профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко и вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. «Сочетание различных генотипов вируса вызывает образование у людей коллективного иммунитета группоспецифичного. То есть такого, который может обеспечить защиту от разных генотипов. Люди могут встречаться не один раз, а два раза и не с одним каким-то вариантом коронавируса, а с двумя и тремя в течение какого-то периода. Это будет обеспечивать коллективный иммунитет наряду с вакцинацией. И будут создаваться группоспецифические иммунитеты, защищающие от разных вариантов», — сообщил Александр Бутенко. С ним согласился вирусолог Петр Чумаков. «S-белок у „Омикрона“ так изменился, что он хуже узнается антителами, которые образуются после введения вакцины. Но кроме S-белка у вирусов есть еще целый ряд других антигенов, и когда человек переболевает, у него образуются антитела на все эти антигены. Поэтому, когда он сталкивается с „Омикроном“, то он уже защищен, потому что другие антигены начинают работать. Это группоспецифический иммунитет. Он относится ко всей группе антигенов, которые присутствуют в коронавирусе», — пояснил эксперт. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что омикрон-штамм может обходить иммунную защиту человека. По ее словам, он способен заражать тех, кто уже переболел COVID-19, и тех, кто был вакцинирован. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Группоспецифический иммунитет, который образуется у людей при контакте с разными вариантами коронавируса, защитит от омикрон-штамма, научившегося обходить антитела к COVID. Об этом URA.RU рассказали профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко и вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. «Сочетание различных генотипов вируса вызывает образование у людей коллективного иммунитета группоспецифичного. То есть такого, который может обеспечить защиту от разных генотипов. Люди могут встречаться не один раз, а два раза и не с одним каким-то вариантом коронавируса, а с двумя и тремя в течение какого-то периода. Это будет обеспечивать коллективный иммунитет наряду с вакцинацией. И будут создаваться группоспецифические иммунитеты, защищающие от разных вариантов», — сообщил Александр Бутенко. С ним согласился вирусолог Петр Чумаков. «S-белок у „Омикрона“ так изменился, что он хуже узнается антителами, которые образуются после введения вакцины. Но кроме S-белка у вирусов есть еще целый ряд других антигенов, и когда человек переболевает, у него образуются антитела на все эти антигены. Поэтому, когда он сталкивается с „Омикроном“, то он уже защищен, потому что другие антигены начинают работать. Это группоспецифический иммунитет. Он относится ко всей группе антигенов, которые присутствуют в коронавирусе», — пояснил эксперт. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что омикрон-штамм может обходить иммунную защиту человека. По ее словам, он способен заражать тех, кто уже переболел COVID-19, и тех, кто был вакцинирован.