Вирусологи назвали иммунитет, защищающий от штамма «Омикрон»

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Группоспецифический иммунитет поможет защититься от «Омикрона» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Группоспецифический иммунитет, который образуется у людей при контакте с разными вариантами коронавируса, защитит от омикрон-штамма, научившегося обходить антитела к COVID. Об этом URA.RU рассказали профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко и вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

«Сочетание различных генотипов вируса вызывает образование у людей коллективного иммунитета группоспецифичного. То есть такого, который может обеспечить защиту от разных генотипов. Люди могут встречаться не один раз, а два раза и не с одним каким-то вариантом коронавируса, а с двумя и тремя в течение какого-то периода. Это будет обеспечивать коллективный иммунитет наряду с вакцинацией. И будут создаваться группоспецифические иммунитеты, защищающие от разных вариантов», — сообщил Александр Бутенко.

С ним согласился вирусолог Петр Чумаков. «S-белок у „Омикрона“ так изменился, что он хуже узнается антителами, которые образуются после введения вакцины. Но кроме S-белка у вирусов есть еще целый ряд других антигенов, и когда человек переболевает, у него образуются антитела на все эти антигены. Поэтому, когда он сталкивается с „Омикроном“, то он уже защищен, потому что другие антигены начинают работать. Это группоспецифический иммунитет. Он относится ко всей группе антигенов, которые присутствуют в коронавирусе», — пояснил эксперт.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что омикрон-штамм может обходить иммунную защиту человека. По ее словам, он способен заражать тех, кто уже переболел COVID-19, и тех, кто был вакцинирован.

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Группоспецифический иммунитет, который образуется у людей при контакте с разными вариантами коронавируса, защитит от омикрон-штамма, научившегося обходить антитела к COVID. Об этом URA.RU рассказали профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко и вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. «Сочетание различных генотипов вируса вызывает образование у людей коллективного иммунитета группоспецифичного. То есть такого, который может обеспечить защиту от разных генотипов. Люди могут встречаться не один раз, а два раза и не с одним каким-то вариантом коронавируса, а с двумя и тремя в течение какого-то периода. Это будет обеспечивать коллективный иммунитет наряду с вакцинацией. И будут создаваться группоспецифические иммунитеты, защищающие от разных вариантов», — сообщил Александр Бутенко. С ним согласился вирусолог Петр Чумаков. «S-белок у „Омикрона“ так изменился, что он хуже узнается антителами, которые образуются после введения вакцины. Но кроме S-белка у вирусов есть еще целый ряд других антигенов, и когда человек переболевает, у него образуются антитела на все эти антигены. Поэтому, когда он сталкивается с „Омикроном“, то он уже защищен, потому что другие антигены начинают работать. Это группоспецифический иммунитет. Он относится ко всей группе антигенов, которые присутствуют в коронавирусе», — пояснил эксперт. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что омикрон-штамм может обходить иммунную защиту человека. По ее словам, он способен заражать тех, кто уже переболел COVID-19, и тех, кто был вакцинирован.
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