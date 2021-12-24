Лавров предрек масштабный конфликт в Европе из-за Украины

Сергей Лавров заявил, что НАТО создает неприемлемые угрозы безопасности России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Втягивание Ураины в НАТО создает неприемлемые угрозы безопасности России. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, этот факт провоцирует масштабный конфликт в Европе.

«Необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги „опекают“ своих украинских протеже. Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя масштабный конфликт в Европе», — приводятся слова Лаврова на сайте МИД РФ.

Глава ведомства также отметил, что в российско-американских отношениях присутствуют позитивные моменты. «Так, в соответствии с женевскими договоренностями лидеров запущен механизм консультаций по стратегической стабильности», — подытожил он.

Ранее Лавров заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен покинуть пост, так как не справляется с работой. Глава МИД призвал западные страны повлиять на Киев, чтобы побудить его выполнять минские соглашения, передает RT. Североатлантический договор был заключен в 1949 году и стал основополагающим документом НАТО, уточняет Правда.ру.

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