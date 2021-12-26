Мэр Сургута признался, что читает местные telegram-каналы

Глава Сургута Андрей Филатов читает не только местную прессу, но и telegram-каналы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов признался, что читает местные и региональные telegram-каналы. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Я всегда читаю, смотрю, оцениваю. Потому что это всегда не только возможность почитать о себе или команде. Но и увидеть иной взгляд на происходящее, какие-то проблемы заметить, на какие-то — по-другому посмотреть, потому что глаз замыливается», — сообщил Филатов. Он также добавил, что ссылки или скриншоты на какие-то публикации ему присылают, в том числе и подчиненные.

Он также заявил, что не обладает информацией о том, ведет ли кто-то из его подчиненных какой-нибудь telegram-канал. «Я не знаю, кто ведет или не ведет какие-то каналы и какого уровня подчиненные. Если это противоречит должностным обязанностям, то я отреагирую определенным вниманием. Если человек за что-то отвечает, а потом в telegram-канале показывает, как здесь плохо все, то у меня много вопросов возникнет к такого рода специалисту», — прокомментировал Филатов.

Ранее URA.RU сообщало, что сам глава Сургута летом завел аккаунт в Instagram. За это время там набралось больше 6,5 тысячи подписчиков.

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