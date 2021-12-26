В Тюмени инвалидам предлагают зарплату в 100 тысяч рублей

Предлагаемая зарплата для людей с ограниченным возможностями здоровья в Тюмени достигает 100 000 рублей в месяц. Такие данные представлены в вакансиях, размещенных в базе департамента труда и занятости населения региона.
«Банк вакансий для особых категорий граждан. Категория „Инвалиды“. Профессия: „Водитель автомобиля“. Заработная плата: от 85 до 100 тысяч рублей в месяц», — такая вакансия представлена в базе департамента труда и занятости населения Тюменской области.
Как говорится в объявлении, данное рабочее место квотируемое. Тюменским инвалидам предстоит управлять грузовиками и спецтехникой. Работать нужно будет в ЯНАО и жить в вагончике, вместе с другими сотрудниками строительной компании.
Непосредственно в Тюмени инвалиды, судя по предложениям работодателей, также могут зарабатывать до 100 тысяч рублей. Именно столько своим администраторам готовы платить в гипермаркете по продаже стройматериалов. Аналогичный уровень дохода гражданам с ограниченными возможностями здоровья предлагают на позициях инженера строительного контроля и менеджера автосалона в Тюмени.
Ранее URA.RU писало, что тюменцев зовут в Омск, чтобы строить ракеты. Размер зарплаты работодатель не ограничивает.
Предлагаемая зарплата для людей с ограниченным возможностями здоровья в Тюмени достигает 100 000 рублей в месяц. Такие данные представлены в вакансиях, размещенных в базе департамента труда и занятости населения региона. «Банк вакансий для особых категорий граждан. Категория „Инвалиды“. Профессия: „Водитель автомобиля“. Заработная плата: от 85 до 100 тысяч рублей в месяц», — такая вакансия представлена в базе департамента труда и занятости населения Тюменской области. Как говорится в объявлении, данное рабочее место квотируемое. Тюменским инвалидам предстоит управлять грузовиками и спецтехникой. Работать нужно будет в ЯНАО и жить в вагончике, вместе с другими сотрудниками строительной компании. Непосредственно в Тюмени инвалиды, судя по предложениям работодателей, также могут зарабатывать до 100 тысяч рублей. Именно столько своим администраторам готовы платить в гипермаркете по продаже стройматериалов. Аналогичный уровень дохода гражданам с ограниченными возможностями здоровья предлагают на позициях инженера строительного контроля и менеджера автосалона в Тюмени. Ранее URA.RU писало, что тюменцев зовут в Омск, чтобы строить ракеты. Размер зарплаты работодатель не ограничивает.