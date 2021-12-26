26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

В Тюмени инвалидам предлагают зарплату в 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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До 100 000 рублей инвалидам обещают на позициях инженеров, продавцов, водителей и администраторов Фото:

Предлагаемая зарплата для людей с ограниченным возможностями здоровья в Тюмени достигает 100 000 рублей в месяц. Такие данные представлены в вакансиях, размещенных в базе департамента труда и занятости населения региона.

«Банк вакансий для особых категорий граждан. Категория „Инвалиды“. Профессия: „Водитель автомобиля“. Заработная плата: от 85 до 100 тысяч рублей в месяц», — такая вакансия представлена в базе департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Как говорится в объявлении, данное рабочее место квотируемое. Тюменским инвалидам предстоит управлять грузовиками и спецтехникой. Работать нужно будет в ЯНАО и жить в вагончике, вместе с другими сотрудниками строительной компании.

Непосредственно в Тюмени инвалиды, судя по предложениям работодателей, также могут зарабатывать до 100 тысяч рублей. Именно столько своим администраторам готовы платить в гипермаркете по продаже стройматериалов. Аналогичный уровень дохода гражданам с ограниченными возможностями здоровья предлагают на позициях инженера строительного контроля и менеджера автосалона в Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что тюменцев зовут в Омск, чтобы строить ракеты. Размер зарплаты работодатель не ограничивает.

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Предлагаемая зарплата для людей с ограниченным возможностями здоровья в Тюмени достигает 100 000 рублей в месяц. Такие данные представлены в вакансиях, размещенных в базе департамента труда и занятости населения региона. «Банк вакансий для особых категорий граждан. Категория „Инвалиды“. Профессия: „Водитель автомобиля“. Заработная плата: от 85 до 100 тысяч рублей в месяц», — такая вакансия представлена в базе департамента труда и занятости населения Тюменской области. Как говорится в объявлении, данное рабочее место квотируемое. Тюменским инвалидам предстоит управлять грузовиками и спецтехникой. Работать нужно будет в ЯНАО и жить в вагончике, вместе с другими сотрудниками строительной компании. Непосредственно в Тюмени инвалиды, судя по предложениям работодателей, также могут зарабатывать до 100 тысяч рублей. Именно столько своим администраторам готовы платить в гипермаркете по продаже стройматериалов. Аналогичный уровень дохода гражданам с ограниченными возможностями здоровья предлагают на позициях инженера строительного контроля и менеджера автосалона в Тюмени. Ранее URA.RU писало, что тюменцев зовут в Омск, чтобы строить ракеты. Размер зарплаты работодатель не ограничивает.
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