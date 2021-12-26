В Тюмени инвалидам предлагают зарплату в 100 тысяч рублей

27 декабря 2021 в 20:50 Размер текста - 17 +

До 100 000 рублей инвалидам обещают на позициях инженеров, продавцов, водителей и администраторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предлагаемая зарплата для людей с ограниченным возможностями здоровья в Тюмени достигает 100 000 рублей в месяц. Такие данные представлены в вакансиях, размещенных в базе департамента труда и занятости населения региона. «Банк вакансий для особых категорий граждан. Категория „Инвалиды“. Профессия: „Водитель автомобиля“. Заработная плата: от 85 до 100 тысяч рублей в месяц», — такая вакансия представлена в базе департамента труда и занятости населения Тюменской области. Как говорится в объявлении, данное рабочее место квотируемое. Тюменским инвалидам предстоит управлять грузовиками и спецтехникой. Работать нужно будет в ЯНАО и жить в вагончике, вместе с другими сотрудниками строительной компании. Непосредственно в Тюмени инвалиды, судя по предложениям работодателей, также могут зарабатывать до 100 тысяч рублей. Именно столько своим администраторам готовы платить в гипермаркете по продаже стройматериалов. Аналогичный уровень дохода гражданам с ограниченными возможностями здоровья предлагают на позициях инженера строительного контроля и менеджера автосалона в Тюмени. Ранее URA.RU писало, что тюменцев зовут в Омск, чтобы строить ракеты. Размер зарплаты работодатель не ограничивает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Предлагаемая зарплата для людей с ограниченным возможностями здоровья в Тюмени достигает 100 000 рублей в месяц. Такие данные представлены в вакансиях, размещенных в базе департамента труда и занятости населения региона. «Банк вакансий для особых категорий граждан. Категория „Инвалиды“. Профессия: „Водитель автомобиля“. Заработная плата: от 85 до 100 тысяч рублей в месяц», — такая вакансия представлена в базе департамента труда и занятости населения Тюменской области. Как говорится в объявлении, данное рабочее место квотируемое. Тюменским инвалидам предстоит управлять грузовиками и спецтехникой. Работать нужно будет в ЯНАО и жить в вагончике, вместе с другими сотрудниками строительной компании. Непосредственно в Тюмени инвалиды, судя по предложениям работодателей, также могут зарабатывать до 100 тысяч рублей. Именно столько своим администраторам готовы платить в гипермаркете по продаже стройматериалов. Аналогичный уровень дохода гражданам с ограниченными возможностями здоровья предлагают на позициях инженера строительного контроля и менеджера автосалона в Тюмени. Ранее URA.RU писало, что тюменцев зовут в Омск, чтобы строить ракеты. Размер зарплаты работодатель не ограничивает.