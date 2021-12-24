«Ямал» вводит новые рейсы для желающих улететь из ЯНАО

Авиакомпания «Ямала» добавила дополнительный рейс из Салехарда в Тюмень на 31 декабря.Ранее перевозчик уже ввел дополнительный рейс на 30 декабря в Тюмень из Салехарда. Билеты разобрали меньше, чем за сутки. Об еще одной возможности улететь за пределы региона на Новый год сообщает официальный telegram-канал властей региона.
«Ввели еще один предновогодний рейс Салехард — Тюмень на 31 декабря! Вылетаем в 18:10. В Тюмени будем в 19:50», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это будет последний перелет, который выполнит авиакомпания в 2021 году. Ранее, 23 декабря, компания начала выполнять рейсы из окружной столицы ЯНАО в Москву в аэропорт Шереметьево. Ранее все самолеты из Салехарда приземлялись в столице РФ только в Домодедово.
Авиакомпания «Ямала» добавила дополнительный рейс из Салехарда в Тюмень на 31 декабря.Ранее перевозчик уже ввел дополнительный рейс на 30 декабря в Тюмень из Салехарда. Билеты разобрали меньше, чем за сутки. Об еще одной возможности улететь за пределы региона на Новый год сообщает официальный telegram-канал властей региона. «Ввели еще один предновогодний рейс Салехард — Тюмень на 31 декабря! Вылетаем в 18:10. В Тюмени будем в 19:50», — говорится в сообщении. Отмечается, что это будет последний перелет, который выполнит авиакомпания в 2021 году. Ранее, 23 декабря, компания начала выполнять рейсы из окружной столицы ЯНАО в Москву в аэропорт Шереметьево. Ранее все самолеты из Салехарда приземлялись в столице РФ только в Домодедово.