«Ямал» вводит новые рейсы для желающих улететь из ЯНАО

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, посадка, bombardier, ямал, crj 300
У жителей Салехарда появился еще один шанс улететь в Тюмень Фото:

Авиакомпания «Ямала» добавила дополнительный рейс из Салехарда в Тюмень на 31 декабря.Ранее перевозчик уже ввел дополнительный рейс на 30 декабря в Тюмень из Салехарда. Билеты разобрали меньше, чем за сутки. Об еще одной возможности улететь за пределы региона на Новый год сообщает официальный telegram-канал властей региона.

«Ввели еще один предновогодний рейс Салехард — Тюмень на 31 декабря! Вылетаем в 18:10. В Тюмени будем в 19:50», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это будет последний перелет, который выполнит авиакомпания в 2021 году. Ранее, 23 декабря, компания начала выполнять рейсы из окружной столицы ЯНАО в Москву в аэропорт Шереметьево. Ранее все самолеты из Салехарда приземлялись в столице РФ только в Домодедово.

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Авиакомпания «Ямала» добавила дополнительный рейс из Салехарда в Тюмень на 31 декабря.Ранее перевозчик уже ввел дополнительный рейс на 30 декабря в Тюмень из Салехарда. Билеты разобрали меньше, чем за сутки. Об еще одной возможности улететь за пределы региона на Новый год сообщает официальный telegram-канал властей региона. «Ввели еще один предновогодний рейс Салехард — Тюмень на 31 декабря! Вылетаем в 18:10. В Тюмени будем в 19:50», — говорится в сообщении. Отмечается, что это будет последний перелет, который выполнит авиакомпания в 2021 году. Ранее, 23 декабря, компания начала выполнять рейсы из окружной столицы ЯНАО в Москву в аэропорт Шереметьево. Ранее все самолеты из Салехарда приземлялись в столице РФ только в Домодедово.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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