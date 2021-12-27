В Удмуртии разбился вертолет

Вертолет обследовал нефтепровод Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Якшур-Бадьинском районе Удмуртии. Он обследовал нефтепровод.

«Около 14:00 мск поступило сообщение о падении вертолета в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. На борту во время авиакатастрофы находились два человека и один пассажир. Ми-2 принадлежал местной компании-подрядчику, судно облетало нефтепровод», — передает ТАСС информацию авиационных служб.

По предварительным данным, пилот вышел на связь. Предположительно, вертолет вылетел из Казани. К месту падения выдвинулись спасатели.

Ранее URA.RU сообщало об аналогичном случае в Новом Уренгое, где командир вертолета принял решение о посадке из-за неисправности. Перевозка пассажиров в Новый Порт выполнялась вертолетом Ми-8.