В Удмуртии разбился вертолет

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Вертолет обследовал нефтепровод Фото:

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Якшур-Бадьинском районе Удмуртии. Он обследовал нефтепровод.

«Около 14:00 мск поступило сообщение о падении вертолета в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. На борту во время авиакатастрофы находились два человека и один пассажир. Ми-2 принадлежал местной компании-подрядчику, судно облетало нефтепровод», — передает ТАСС информацию авиационных служб.

По предварительным данным, пилот вышел на связь. Предположительно, вертолет вылетел из Казани. К месту падения выдвинулись спасатели.

Ранее URA.RU сообщало об аналогичном случае в Новом Уренгое, где командир вертолета принял решение о посадке из-за неисправности. Перевозка пассажиров в Новый Порт выполнялась вертолетом Ми-8.

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Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Якшур-Бадьинском районе Удмуртии. Он обследовал нефтепровод. «Около 14:00 мск поступило сообщение о падении вертолета в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. На борту во время авиакатастрофы находились два человека и один пассажир. Ми-2 принадлежал местной компании-подрядчику, судно облетало нефтепровод», — передает ТАСС информацию авиационных служб. По предварительным данным, пилот вышел на связь. Предположительно, вертолет вылетел из Казани. К месту падения выдвинулись спасатели. Ранее URA.RU сообщало об аналогичном случае в Новом Уренгое, где командир вертолета принял решение о посадке из-за неисправности. Перевозка пассажиров в Новый Порт выполнялась вертолетом Ми-8.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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