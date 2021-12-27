В новой Конституции обнулили президентские сроки Лукашенко

27 декабря 2021 в 17:43 Размер текста - 17 +

В Белоруссии обнародовали проект изменений в конституцию Фото: Официальное интернет-представительство Президента России В Белоруссии обнародован проект дополнений в конституцию для всенародного обсуждения. Согласно изменениям, сроки нынешнего президента республики Александра Лукашенко обнулились. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии. «Президент избирается сроком на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков», — сказано в 81 статье документа. Также проект запрещает финансирование выборов иностранными гражданами и организациями. Помимо этого, президент, покинувший пост, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные во время президентства. Ранее Лукашенко заявлял, что в Беларуси возможно проведение досрочных президентских выборов после референдума по принятию новой Конституции. На вопрос, пойдет ли Лукашенко на новый срок, глава государства лишь пожал плечами. При этом он подчеркнул, что не собирается уходить из большой политики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Белоруссии обнародован проект дополнений в конституцию для всенародного обсуждения. Согласно изменениям, сроки нынешнего президента республики Александра Лукашенко обнулились. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии. «Президент избирается сроком на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков», — сказано в 81 статье документа. Также проект запрещает финансирование выборов иностранными гражданами и организациями. Помимо этого, президент, покинувший пост, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные во время президентства. Ранее Лукашенко заявлял, что в Беларуси возможно проведение досрочных президентских выборов после референдума по принятию новой Конституции. На вопрос, пойдет ли Лукашенко на новый срок, глава государства лишь пожал плечами. При этом он подчеркнул, что не собирается уходить из большой политики.