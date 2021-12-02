Лукашенко не исключил досрочных выборов президента Беларуси

Досрочные выборы президента могут пройти после принятия новой Конституции, заявил Александр Лукашенко Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

В Беларуси возможно проведение досрочных президентских выборов после референдума по принятию новой Конституции. С таким заявлением выступил действующий глава государства Александр Лукашенко.

«Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы. На основании, что президент так решит или в переходных положениях Конституции будут закреплены иные сроки выборов», — цитирует Александра Лукашенко РИА «Новости».

Президент Беларуси усомнился, что выборы главы государства состоятся уже следующим летом. По его словам, до выборов еще примерно три-четыре года. Согласно календарю на сайте белорусского ЦИК, следующие президентские выборы должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.

На вопрос, пойдет ли Лукашенко на новый срок, глава государства лишь пожал плечами. При этом он подчеркнул, что не собирается уходить из большой политики. Лукашенко заявил, что хочет быть «создателем этого государства».

Президент сообщил, что после принятия обновленной Конституции Беларуси пройдут выборы всех органов власти, в том числе Всебелорусского народного собрания. Конституционный статус этого института планируют закрепить в основном законе страны.

Ранее Лукашенко на заседании высшего Госсовета Союзного государства объявил, что референдум по внесению поправок в Конституцию Беларуси состоится в феврале 2022 года, передает RT. По словам президента, на призыв принять участие в разработке новой редакции основного закона откликнулось множество людей и общественных объединений.