В Челябинске раскрыто убийство ребенка, совершенное 24 года назад

Обвиняемый уже обвиняет наказание за другое преступление Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске следователями раскрыто убийство 9-летней девочки, совершенное в 1997 году в одном из населенных пунктов Брединского района. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, обвиняемый в убийстве уже находится в колонии за другое преступление.

«Осенью 1997 года подозреваемый в своем доме с деревянной скалкой напал на ребенка. Девочка погибла от черепно-мозговых травм», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве добавили, что после убийства мужчина зарыл тело ребенка рядом со своим участком. Подозреваемым оказался 59-летний местный житель.

В ходе допроса он сообщил детали и обстоятельства совершения преступления, которые в ходе дальнейшего расследования нашли свое подтверждение. В настоящее время по делу проводится ряд судебных экспертиз. После их окончания подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении преступления.

Ранее в суд было направлено дело об убийстве женщины 10-летней давности. Подозреваемый избил ее, а также вырезал языческую свастику у нее на животе.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам