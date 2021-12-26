26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

В Челябинске раскрыто убийство ребенка, совершенное 24 года назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор убийце Ксении Мецгер. Магнитогорск, камера, арест, суд, клетка, наручники
Обвиняемый уже обвиняет наказание за другое преступление Фото:

В Челябинске следователями раскрыто убийство 9-летней девочки, совершенное в 1997 году в одном из населенных пунктов Брединского района. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, обвиняемый в убийстве уже находится в колонии за другое преступление.

«Осенью 1997 года подозреваемый в своем доме с деревянной скалкой напал на ребенка. Девочка погибла от черепно-мозговых травм», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве добавили, что после убийства мужчина зарыл тело ребенка рядом со своим участком. Подозреваемым оказался 59-летний местный житель.

В ходе допроса он сообщил детали и обстоятельства совершения преступления, которые в ходе дальнейшего расследования нашли свое подтверждение. В настоящее время по делу проводится ряд судебных экспертиз. После их окончания подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении преступления.

Ранее в суд было направлено дело об убийстве женщины 10-летней давности. Подозреваемый избил ее, а также вырезал языческую свастику у нее на животе.

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В Челябинске следователями раскрыто убийство 9-летней девочки, совершенное в 1997 году в одном из населенных пунктов Брединского района. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, обвиняемый в убийстве уже находится в колонии за другое преступление. «Осенью 1997 года подозреваемый в своем доме с деревянной скалкой напал на ребенка. Девочка погибла от черепно-мозговых травм», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве добавили, что после убийства мужчина зарыл тело ребенка рядом со своим участком. Подозреваемым оказался 59-летний местный житель. В ходе допроса он сообщил детали и обстоятельства совершения преступления, которые в ходе дальнейшего расследования нашли свое подтверждение. В настоящее время по делу проводится ряд судебных экспертиз. После их окончания подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении преступления. Ранее в суд было направлено дело об убийстве женщины 10-летней давности. Подозреваемый избил ее, а также вырезал языческую свастику у нее на животе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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