В Челябинске будут судить сектанта за убийство 10-летней давности

Мужчина уже отбывает наказание за аналогичное преступление Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Челябинска, который находится в колонии, ждет нового суда за убийство женщины, совершенное в 2011 году, и надругательство над телом. По информации источника URA.RU в силовых структурах, он вырезал у жертвы на животе свастику, а также оскорбительное слово. В пресс-службе прокуратуры области информацию об убийстве подтвердили, однако от более подробных комментариев отказались.

«В ходе произошедшего словесного конфликта потерпевшая неоднократно оскорбила обвиняемого в грубой нецензурной форме. Он в ответ нанес ей множественные удары руками и ногами, а также неустановленным предметом. Женщина скончалась», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуре.

Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина является язычником-фанатиком. Он нанес себе на тело множество татуировок с изображением языческой свастики. После того, как он убил женщину, он нацарапал языческие символы, а также оскорбительное слово, на ее животе.

В данный момент мужчина отбывает срок в колонии за ранее совершенное аналогичное преступление. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.