Власти ЯНАО не планирует отменять ограничения по COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На Ямале не будут ослаблять ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, а режим повышенной готовности продлят как минимум до января 2022 года. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Режим повышенной готовности сниматься не будет. Все ограничения продлят. Планируется, что весь январь ямальцы точно будут жить по старым правилам», — рассказывает собеседник.

В правительстве ЯНАО URA.RU подтвердили эту информацию, однако отметили, что сроки продления ограничений еще не названы. «Период продления будет уточнен в самое ближайшее время», — пояснили в пресс-службе властей региона.

Ранее режим повышенной готовности был продлен на Ямале до 31 декабря 2021 года. В регионе действуют ограничения на посещение общественных мест и мероприятий без QR-кодов, также жителям необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра, носить защитные маски. Пожилые люди старше 60 лет, не вакцинировавшиеся от COVID-19, должны находиться дома на самоизоляции.

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