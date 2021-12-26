26 декабря 2021
24 декабря 2021
23 декабря 2021

Новый год жители ЯНАО начнут со старыми ограничениями. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, приказ, шариковая ручка
Власти ЯНАО не планирует отменять ограничения по COVID-19 Фото:
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Коронавирус COVID-19

На Ямале не будут ослаблять ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, а режим повышенной готовности продлят как минимум до января 2022 года. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Режим повышенной готовности сниматься не будет. Все ограничения продлят. Планируется, что весь январь ямальцы точно будут жить по старым правилам», — рассказывает собеседник.

В правительстве ЯНАО URA.RU подтвердили эту информацию, однако отметили, что сроки продления ограничений еще не названы. «Период продления будет уточнен в самое ближайшее время», — пояснили в пресс-службе властей региона.

Ранее режим повышенной готовности был продлен на Ямале до 31 декабря 2021 года. В регионе действуют ограничения на посещение общественных мест и мероприятий без QR-кодов, также жителям необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра, носить защитные маски. Пожилые люди старше 60 лет, не вакцинировавшиеся от COVID-19, должны находиться дома на самоизоляции.

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На Ямале не будут ослаблять ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, а режим повышенной готовности продлят как минимум до января 2022 года. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «Режим повышенной готовности сниматься не будет. Все ограничения продлят. Планируется, что весь январь ямальцы точно будут жить по старым правилам», — рассказывает собеседник. В правительстве ЯНАО URA.RU подтвердили эту информацию, однако отметили, что сроки продления ограничений еще не названы. «Период продления будет уточнен в самое ближайшее время», — пояснили в пресс-службе властей региона. Ранее режим повышенной готовности был продлен на Ямале до 31 декабря 2021 года. В регионе действуют ограничения на посещение общественных мест и мероприятий без QR-кодов, также жителям необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра, носить защитные маски. Пожилые люди старше 60 лет, не вакцинировавшиеся от COVID-19, должны находиться дома на самоизоляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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