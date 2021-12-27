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Новое дело экс-главы курганского МЧС поручили другому судье

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган , рожков олег
Два судебных процесса в отношении Олега Рожкова в Курганском городском суде будут проводиться параллельно Фото:
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Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

Новое уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова, поступившее в городской суд Кургана, поручили рассматривать судье Денису Черкасову. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие». Другое уголовное дело по четырем эпизодам, которое рассматривается в суде с апреля, ведет судья Андрей Долгих.

«Судья: Черкасов Д. Н. Признак рассмотрения дела: рассматривается единолично судьей», — указано в карточке дела.

Уголовное дело в отношении Олега Рожкова по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) зарегистрировано, материалы переданы судье Черкасову. Дата первого заседания пока не назначена. Другие подробности в ГАС «Правосудие» не раскрываются.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале декабря прокуратура утвердила обвинительное заключение по новому делу в отношении Рожкова, материалы переданы в суд. По версии следствия, Рожков, зная, что в эксплуатируемом предпринимателем объекте массового пребывания людей выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, дал указание сделать недостоверное заключение, где не говорилось о нарушениях.

Рожкова задержали в марте 2020 года. Уголовное дело СУ СК возбудило по материалам, поступившим из областного УФСБ. Рожкова обвинили в четырех преступлениях, среди которых превышение полномочий, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Сам он не признает вину ни по одному из эпизодов. Суд разбирается в этом деле уже более полугода.

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Новое уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова, поступившее в городской суд Кургана, поручили рассматривать судье Денису Черкасову. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие». Другое уголовное дело по четырем эпизодам, которое рассматривается в суде с апреля, ведет судья Андрей Долгих. «Судья: Черкасов Д. Н. Признак рассмотрения дела: рассматривается единолично судьей», — указано в карточке дела. Уголовное дело в отношении Олега Рожкова по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) зарегистрировано, материалы переданы судье Черкасову. Дата первого заседания пока не назначена. Другие подробности в ГАС «Правосудие» не раскрываются. Ранее URA.RU сообщало, что в начале декабря прокуратура утвердила обвинительное заключение по новому делу в отношении Рожкова, материалы переданы в суд. По версии следствия, Рожков, зная, что в эксплуатируемом предпринимателем объекте массового пребывания людей выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, дал указание сделать недостоверное заключение, где не говорилось о нарушениях. Рожкова задержали в марте 2020 года. Уголовное дело СУ СК возбудило по материалам, поступившим из областного УФСБ. Рожкова обвинили в четырех преступлениях, среди которых превышение полномочий, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Сам он не признает вину ни по одному из эпизодов. Суд разбирается в этом деле уже более полугода.
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