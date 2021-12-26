26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

Пермские спасатели вылетели на поиски разбившегося вертолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Парашютно-десантная группа из Перми вылетела на поиски упавшего вертолета Фото:

Парашютно-десантная группа Пермской региональной поисково-спасательной базы вылетела в Удмуртию, где ранее потерпел крушение вертолет. Пермяки помогут с поиском места аварии, при которой пострадали минимум два человека.

«К поиску места аварийной посадки вертолета следует наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости, в том числе два снегохода. Из Перми вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой, Уральский авиационный поисково-спасательный центр Росавиации», — цитирует ТАСС сообщение МЧС. Всего в операции задействованы 60 человек и более 20 единиц техники.

Аварийная посадка вертолета произошла днем под Ижевском. Экипаж самостоятельно вышел на связь, сообщив, что пилот и пассажир при аварии получили травмы.

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Парашютно-десантная группа Пермской региональной поисково-спасательной базы вылетела в Удмуртию, где ранее потерпел крушение вертолет. Пермяки помогут с поиском места аварии, при которой пострадали минимум два человека. «К поиску места аварийной посадки вертолета следует наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости, в том числе два снегохода. Из Перми вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой, Уральский авиационный поисково-спасательный центр Росавиации», — цитирует ТАСС сообщение МЧС. Всего в операции задействованы 60 человек и более 20 единиц техники. Аварийная посадка вертолета произошла днем под Ижевском. Экипаж самостоятельно вышел на связь, сообщив, что пилот и пассажир при аварии получили травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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